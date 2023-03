SUPERSTJERNE: Billie Eilish, her på en miljøgalla i Los Angeles i oktober i fjor.

Billie Eilish: − Slettet alle sosiale medier fra mobilen

Popikonet Billie Eilish (21) har et svært anstrengt forhold til internett.

Hun har 108 millioner følgere på Instagram, 47 millioner på TikTok og syv millioner på Twitter.

Men nå betror den amerikanske artisten i en podkast-prat med «Conan O’Brien needs a friend» at hun distanserer seg fra alle disse plattformene.

– Jeg ser ikke på dem mer, og jeg har slettet alle fra mobilen min. Noe som er en veldig stor greie for meg, sier Eilish.

Podkasten, der også Eilish’ bror Finneas O'Connell (25) er med, slippes ikke i sin helhet før i slutten av mars, med det er sluppet en teaser. Rolling Stone er blant mediene som omtaler den.

Ingen «iPad-baby»

Det er lenge siden Eilish la ut noe på TikTok, men det dukker opp bilder på Instagram i ny og né, senest av en solnedgang torsdag. Eilish sier ikke noe i podkasten om hvem som eventuelt poster for henne, eller om det er hun selv som gjør det via PC.

Selv om Eilish beskriver seg selv som en «internett-unge», presiserer hun at foreldrene skjermet henne i oppveksten. Hun sier blant annet at hun er takknemlig for at hun ikke var en «iPad-baby».

Det var når hun nærmet seg tenårene, da iPhone var kommet på markedet, ble unge Eilish svært opptatt av alt som befant seg i cyber space. Og noen år senere var hun selv blitt verdensberømt popartist og måtte tåle at folk der ute begynte å mene ting om henne.

– Æsj, det stinket. Jeg liker ikke det, sier 21-åringen om å være samtaletema på nettet.

Eilish har i mange intervjuer snakket om hvor vanskelig det har vært å forholde seg til hva andre og sier om henne, om alt fra utseende og kropp til holdninger.

– Det er det som gjør meg vettskremt med tanke på nettet, nemlig hvor godtroende man blir av alt man leser. Jeg tror jo selv på alt jeg leser der ute. Jeg, sier hun og legger til at hun vet «hvor dumt det er».

Eilish innser at i hvert fall hun burde vite bedre.

– Jeg har jo bevis for at alt ikke er sant. Faktisk er nesten ikke noe av det sant. Små hvite løgner, mener sangeren.

Stjernen forteller om da hun kjæresten Jesse Rutherford (31) satt og så på nettet for en tid siden, og det dukket opp en video med et spesielt budskap.

– Personen sa: «Billie Eilish er et grusomt menneske». Og det virket som om vedkommende oppriktig mente det. Vi lever i en ellevill verden.