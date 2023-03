FINALEKLARE: Marcus (t.v.) og Martinus Gunnarsen, begge 21, hyppig omtalt som Marcus & Martinus.

Marcus & Martinus om sin hardeste Melodifestivalen-konkurrent: − Sinnssyke tall

Den norske duoen konkurrerer mot et av Sveriges største Eurovision-ikoner, Loreen, når de lørdag kveld stiller som finalister i svenskenes Melodi Grand Prix. – Vi har øvd mye, lover de.

To uker tilbake ble det klart at Marcus & Martinus skal kjempe mot vinneren av Eurovision Song Contest 2012, når de nå skal forsøke å bli Sveriges bidrag til ESC 2023.

Med sin låt «Air» har den norske tvillingduoen blitt godt mottatt av svenskene, og regnes blant favorittene til å vinne «Mello», som Melodifestivalen populært kalles.

Problemet er storfavoritten. Hun heter Loreen, er internasjonalt berømt for sin 11 år gamle seierslåt «Euphoria» – og hennes nye bidrag, «Tattoo», strømmes nå over en halv million ganger daglig på Spotify.

TILBAKE: Lorine Zineb Nora Talhaoui (39), kjent ved artistnavnet Loreen.

Omtrent halvparten av disse strømmingene, en drøy kvart million, foretas av svenske lyttere.

Til sammenligning spiller svenskene Marcus & Martinus-låten rundt 100.000 ganger daglig.

Synker på betting

– Det er egentlig som forventet. Hun er jo en fantastisk artist. Og har selvfølgelig ganske mye mer erfaring enn det vi har. Eurovision, ja, men generelt også. Så hun er en stor konkurrent for oss, sier Marcus til VG.

– Selvfølgelig har hun sinnssyke tall, fordi det er en bra låt. Hun er en bra person. Hun vet hva hun gjør. Det er veldig gøy å følge med på.

Hva har de å slå i bordet med i finalen?

– Vi har øvd mye. Vi skal gi dem et fantastisk show.

SKRUR PÅ SJARMEN: Marcus & Martinus poserer for fotografene under pressetreff i Stockholm torsdag.

Da VG omtalte knivingen mellom Marcus & Martinus og Loreen snart to uker tilbake, viste nettsiden Eurovisionworld at bettingselskapene samlet ga Loreen 72 prosents sjanse til å vinne Melodifestivalen.

Den norske duoen, nest best, fikk da 11 prosent.

Rett før finalen ser tallene enda mer brutale ut for tvillingene.

KJÆRESTESTØTTE: Marcus har kjæresten Nora Fossland Gartland på plass i salen lørdag kveld. Her er de sammen etter at avansementet fra delfinale var i boks. – Hun synes det er litt skummelt, sier Marcus til Aftonbladet om hypen rundt ham og broren.

De spås fortsatt annenplass. Men i skrivende stund med åtte prosent sjanse til å vinne, mot Loreens 84 prosent.

– Størst sjanse

Aftonbladets Mello/ESC-ekspert Torbjörn «Tobbe» Ek advarer imidlertid mot å se seg blind på strømmetall i forkant av finalen.

– De stemmer ikke alltid overens med hvordan folk stemmer. Det er en smalere målgruppe som strømmer musikk på Spotify enn som stemmer i Melodifestivalen, påpeker Ek overfor VG.

Han viser til at det i fjor var Klara Hammarströms «Run To The Hills» som toppet Spotify uken før finalen. Den endte på sjetteplass.

GIR HÅP: Tobbe Ek i Aftonbladet.

Svenskenes avstemningssystem vektlegger også aldersgrupper; man bør derfor gå hjem hos både barn, foreldre og besteforeldre om det skal bli seier.

I tillegg har en internasjonal jury sitt å si for avgjørelsen.

Tobbe Ek tror at både Marcus & Martinus og Loreen har gode muligheter, både hva aldersgrupper og jury angår.

– Alt heller mot at Loreen vil ha størst sjanse til å vinne, men det er ikke avgjort før lørdag kveld.

MASKORAMA: Marcus & Martinus og pappa Kjell Erik Gunnarsen på vei gjennom Oslo sentrum, fra hjemstedet Trofors på vei til Stockholm, med munnbind på. – Det er for å holde oss friske til Melodifestivalen. Ikke meningen å se diva ut, ler de.

Dersom Loreen skulle vinne Melodifestivalen, taler imidlertid statistikken imot en ny Eurovision-seier for henne.

I løpet av de 66 ESC-tevlingene til nå har kun én artist vunnet to ganger: Irske Johnny Logan, i 1980 og 1987.

Marcus & Martinus minner også om at dette er fjerde gang Loreen deltar i «Mello».

– Sist gang hun var med, kom hun jo ikke videre fra sin delfinale engang. Så man vet jo aldri hvilken type låt som går bra, mener Marcus.

Første konkurranse på lenge

Året Loreen vant ESC var også året Marcus & Martinus vant sin store seier – norske MGPJr, med «To dråper vann». Starten på en hjemlig popstjernetilværelse som et par år senere nådde nivået «hysterisk».

Og følelsen fra 2012 har dukket opp igjen nå, forteller de. For siden da har de spilt mye, men ikke konkurrert noe særlig.

– Selvfølgelig er det litt sånn når man er med i Spellemannprisen og når man er nominert til ting, sier Marcus.

– Men det er lenge siden vi har vært i noe konkurranseaktig. Og det er spennende. Spesielt. Mye nervøsitet. Det er jo et press når du er med på noe sånt.

FANMØTE: Stor dag for Emilian Blomsøy Jespersen (11), her fotografert av mamma med idolene. – Det er jo de folkene som gjør at vi har kommet dit vi er i dag. Så vi må sette litt pris på dem også, sier Marcus & Martinus.

Tvillingene sier de er spente på om Norge vil gi sin toppscore, 12 poeng, til dem hvis de vinner «Mello» og representerer Sverige i ESC.

Og det er unektelig en elefant i rommet når man intervjuer to av Norges største popstjerner om deres deltagelse i musikk-konkurransen – på vegne av naboen og «erkefienden».

Men NRK og norske Melodi Grand Prix var for sent ute, sier de.

– Vi hadde sagt ja til Sverige veldig, veldig lenge før de spurte oss. Da var det allerede avklart. Da hadde vi allerede laget låten og alt var klart, sier Martinus.

De understreker også at «hele teamet» deres er basert i Stockholm, og viser til at de nylig vant svenske «Maskorama».

– Hva er viktigst for dere – å vinne Melodifestivalen, eller bare å få bedre fotfeste i Sverige?

– Begge er veldig viktige. Men vi er ikke med for bare å være med. Vi vil jo også vinne. Men det er også en plass hvor man får vise frem sin låt og vise at vi har blitt eldre, påpeker Marcus.

– Vi er jo ikke de der som synger «Elektrisk» lenger. Og jeg føler vi også har fått vist frem litt det med den låten og opptredenen vår.

Uteble fra jubileum

Da MGPJr feiret 20-årsjubileum i fjor sommer slo NRK på stortrommen og samlet vinnerne opp gjennom årene til et kavalkadenummer.

Det var imidlertid et stort, gapende Marcus & Martinus-formet hull i seansen.

Tidenes mest populære MGPJr-vinnere var kun tilstede via en forhåndsinnspilt video, hvor de sa at de var på jobb i Sverige.

Imidlertid kunne man samme kveld se dem på Mads Hansens Insta-story. Tilsynelatende opptatt med å se fotball på et sted med alkoholservering, i Oslo.

De sier imidlertid nå at de ikke var på «bar-runde» med Hansen, men på en middag i kjølvannet av et veldedighets-sportsarrangement i Drammen, som de deltok ved tidligere på dagen.

– Vi har ingenting imot MGPJr. Ingenting imot NRK eller Melodi Grand Prix. Det var bare at vi hadde gjort alt klart for å dra til Stockholm, og filmet en video. Og så, i siste liten, var det noe som skjedde som gjorde at vi ikke dro dit, forteller Marcus.

Duoen er imidlertid enig i at noe manglet ved kavalkaden, selv om de understreker at de synes den var flott uansett.

– Vi så det på YouTube og tenkte liksom ... det hadde vært bedre om vi var der. Men så klaffer ikke alltid ting. Hvis det skjer noe sånt igjen, hadde det vært gøy å være med.

Hyller Alessandra

Hvis Marcus & Martinus vinner Melodifestivalen, skal de blant annet konkurrere mot norsk-italienske Alessandra Mele.

Hennes MGP-vinnerlåt «Queen Of Kings» har allerede passert 20 millioner avspillinger på Spotify.

De siste dagene er over 80 prosent av låtens over 400.000 daglige avspillinger fra andre land enn Norge, hvilket lover godt for stemme-uttelling i mai.

– Hun er en veldig flink artist, og en av favorittene til å vinne Eurovision. Og jeg synes det er veldig bra for Norge å ha en så bra artist som representerer dem, sier Marcus.

– En bra låt, og hun virker som et veldig positivt menneske, sprer masse positiv energi, det er kjempegøy at det er sånne som kommer videre.

– Så dere føler at Norge er godt representert i år, selv om dere har, hva skal man si, gått over til fienden?

– Nei, de har en veldig bra deltager i Norge, det har de.

Marcus & Martinus og Martinus Gunnarsen er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.