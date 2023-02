TAKKER FOR PRISEN: Harry Styles ble lørdag kveld tildelt årets Brit Awards for albumet «Harry’s House»

Storeslem for Harry Styles

Harry Styles vant i alle kategoriene har var nominert i under Brit Awards.

Harry Styles og hans album Harry’s House ble lørdag kveld tildelt prisen for årets album under utdelingen av «Brit Awards 2023». Dermed har han fått to store priser i løpet av samme uken. Tidligere i uken vant han amerikanske Grammy for det samme albumet.

Harry Styles vant alle prisene har var nominert til under Brit Awards, og sopte dermed med seg fire priser.

– Denne kvelden har vært helt spesiell for meg, og jeg vil aldri glemme den. Tusen takk for å ønske meg velkommen hjem. Jeg er så stolt av å være en britisk artist, sa en ydmyk Styles i en av takketalene.

Styles vant prisen for årets artist, årets låt («As it Was»), årets album («Harry’s House») og årets pop/r’n’b-artist. Sistnevnte kategori var kjønnsnøytral etter at man kvittet seg med kategoriene mannlig og kvinnelig artist.

TAKKER FOR PRISEN: Søndag takket Harry Styles for Grammy-prisen for årets album «Harry’s House».

Da VG anmeldte «Harry’s House» ga vår anmelder albumet terningkast fire.

Indiebandet Wet Leg vant kategorien årets gruppe og beste nye artist. Beyonce ble utropt til årets internasjonale artist, og årets internasjonale låt for «Break my Soul»

«Velpleid hverdagspop blir ikke stort mer overskuddspreget enn dette», mente vår anmelder og avsluttet sin anmeldelse slil:

– Dette er likevel såpass gjennomført at man blir sittende og lengte etter mesterverket Harry Styles sannsynligvis har innabords.