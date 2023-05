NORGESVENN: Tina Turner på scenen i Oslo Konserthus 31. oktober 1983 – én uke før hun slapp den første av syv singler fra «Private Dancer»-albumet.

Tina Turners glemte hit i Norge: Starten på gjenoppstandelsen

Med albumet «Private Dancer» (1984) ble Turner en av verdens største artister og fikk stjernestatusen hun omtales ved nå. Veien dit gikk via en låt som ble en stor hit i kun ett land.

Kortversjonen Tina Turner (83) er gått bort og etterlater seg en lang karriere med mange hits

Hennes karriereoppsving etter noen tunge år startet i Norge da hennes singel «Ball Of Confusion» ble populær i 1982

Samarbeidet med British Electric Foundation (BEF) var avgjørende for hennes comeback

Låten gjenoppfant Turners karriere og la grunnlaget for hennes suksess med albumet «Private Dancer» i 1984

Norsk Tina Turner-fanklubbleder mener låtens popularitet i Norge kan ha hatt sammenheng med Turners åpenhet om ekteskapet med Ike Turner Vis mer

Onsdag ble det kjent at det amerikanske rockikonet Tina Turner (83) er gått bort.

Dødsfallet er allerede et av de mest omtalte i nyere tid – som seg hør og bør for en av åtti- og nittitallets største hitmaskiner.

På begynnelsen av åttitallet var imidlertid ikke Turners karriere på sitt heteste.

Erstattet James Brown

Hun turnerte riktignok flittig, og nøt anseelse som vokalist og scenepersonlighet – en status bygget opp i duosamarbeidet med ektemannen Ike Turner gjennom seksti- og syttitallet.

Men hennes tid som ettertraktet vare i platebutikkene syntes å være over.

Dette skulle imidlertid endre seg drastisk. Og det endret seg først i Norge.

FØRSTE GANG: Tina Turner ble i 1987 den første artisten som holdt konsert på Valle Hovin i Oslo, med plass til ca. 40.000 tilskuere.

I 1982 var den britiske musikkprodusenten Martyn Ware på jakt etter en vokalist til å synge den siste sangen på et albumprosjekt han nesten var ferdig med.

Platen skulle gis ut under artistnavnet British Electric Foundation (BEF), og bestod av kjente låter covret av ganske kjente vokalister – i et tungt og tidsriktig elektronisk lydbilde.

Planen var at James Brown skulle ta den siste låten. Ifølge Martyn Ware forlangte imidlertid Brown via sin advokat alle rettigheter til hele albumet, så samarbeidet ble skrinlagt.

PÅ TV: Tina Turner med blant andre BEF på det britiske musikkprogrammet The Tube høsten 1983. Martyn Ware ved mikrofonen til høyre.

BEF hadde imidlertid nylig sett Tina Turner opptre live, og tenkte at hun kunne være et godt kort.

De syntes hun var en forrykende vokalist, og slet med å skjønne at hun for tiden var uten platekontrakt.

Turner kom til London, og la vokal på BEFs versjon av Motown-låten «Ball Of Confusion» – en stor hit for soulgruppen The Temptations i 1970.

Døråpner

Ware har fortalt om hvordan Turner og manageren hennes kom til studio og lurte på hvor bandet var.

Hvorpå han pekte på sin Fairlight-synthesizer; hovedredskapet for hauger av synthpop på åttitallet. «Der er det!»

– De bare stod der med åpen munn. Det var helt sprøtt. Uansett, hun gjorde en utrolig innsats, fortalte Ware til SuperDeluxeEdition i 2014.

BEF/Turner-versjonen av «Ball Of Confusion» har få, om noen, sidestykker i Turner-katalogen sjangermessig.

Den har BEFs synthbaserte stil, også kjent fra produsentenes grupper The Human League og Heaven 17.

Singelen vakte en viss oppsikt; den var angivelig populær på europeiske klubber, og videoen hadde en viss rotasjon på den gang nystartede MTV – i 1982 var svarte, kvinnelige artister et sjeldent syn på kanalen.

Men ett land trykte den hardt til sitt bryst: I Norge gikk «Ball Of Confusion» helt til femteplass på VG-lista, hvor den lå på Topp 20 i seks uker.

Etter det VG kjenner til kom ikke singelen inn på noen andre lands offisielle hitlister.

Låten ble like fullt en døråpner for Tina Turner.

BBC omtaler nå samarbeidet med BEF som «et avgjørende øyeblikk» for Turners comeback.

The Guardian skrev i mars at låten «gjenoppfant Tinas karriere», og rangerte den som nummer åtte av hennes beste sanger noensinne.

Ingen «masterplan»

Etter «Ball Of Confusion» signerte Turner kontrakt med plateselskapet EMI.

Den første singelen som kom ut av det var også en cover av en kjent soulslager fra syttitallet, Al Greens «Let's Stay Together». Og som på «Ball Of Confusion» stod BEF for produksjonen.

På tampen av 1983 ble Turners versjon av «Let's Stay Together» en Topp 20-hit i en rekke land, hennes første internasjonale hit på ti år.

Martyn Ware sa i 2014 at dette i ettertid kan se ut som en «masterplan» som simpelthen gikk veien – men at det slett ikke var slik.

GRAMMY-GROSSIST: Tina Turner i 1985.

– Man får gjerne indikasjoner på at publikum der ute har fått appetitt på noe. Her var «Let's Stay Together» åpenbart den første store indikasjonen. Og plutselig var EMI helt «å gud, dette kan bli svært på ordentlig».

Det hadde EMI rett i: «Let's Stay Together» ble den første av hele syv singler fra 1984-albumet «Private Dancer».

Det solgte et titalls millioner eksemplarer, ga Turner fire Grammy-priser, og inneholdt «What’s Love Got To Do With It» – som gjorde Turner til superstjernen hun minnes som nå etter sin død.

Hudflettet eksmannen

Men hvorfor ble «Ball Of Confusion» så populær i Norge?

Aleksander Torgersen Arnesen er leder i den norske Tina Turner-fanklubben. Han tror det norske publikum var blitt mer oppmerksomme på Turner etter at hun åpnet opp om sitt ekteskap med Ike Turner i det amerikanske magasinet People i 1981.

– Jeg var helt vanvittig redd den mannen, fortalte hun der, og utdypet med detaljer om vold og psykisk mishandling.

POP-PAR: Ike og Tina Turner slo gjennom som duo tidlig på sekstitallet.

– Det var kanskje derfor begeistringen for henne større ble større, historien ble mer interessant, vi fikk vite ting om Tina Turner på en helt annen måte, sier fanklubblederen til VG.

– Nå sitter jo folk og griner på TV hele tiden, men den gangen var dette uvanlig.

Ike og Tina Turner ble skilt i 1976. Han døde i 2007.

DROPPET HITEN: Tina Turner avbildet under sitt norgesbesøk i august 1982.

«Ball Of Confusion» herjet VG-lista sensommeren 1982.

Underveis opptrådte Turner på den populære Momarkedet-festivalen ved Mysen – men uten å spille hiten, som ifølge Aleksander Torgersen Arnesen ikke pleide å bli fremført live.

Han er stor fan av låten, som kan sies å være utypisk for artisten – men vokalinnsatsen levner aldri noe tvil om hvem man har med å gjøre.

– Ikke til forkleinelse for The Temptations, men jeg vil jo si at den sangen får en helt annen dimensjon i hennes versjon. Den var helt utypisk alt hun hadde gjort før, det lyste overhodet ikke Tina Turner av den, likevel er den blitt det, sier Torgersen Arnesen.

FAN: Aleksander Torgersen Arnesen, her med den originale «Ball Of Confusion»-vinylsingelen.

Han synes at Norge kan klappe seg selv litt på skulderen for å ha vært i forkant med å anerkjenne Turner på ny, rett før alle andre gjorde det.

– Vi så noe de andre ikke så, mener fanklubblederen.

