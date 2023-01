DØD: Søndag hedres Lisa Marie Presley på Graceland hvor hun også vil bli begravet.

Lisa Marie Presley hedres med offentlig minnestund

Lisa Marie Presley døde torsdag. Hun vil bli begravet ved sin far og sønn.

Det skriver en rekke amerikanske medier, deriblant People Magazine.

– Ripley, Harper, Finley, and Priscilla er svært takknemlige for all støtte, varme tanker og kondolanser i forbindelse med Lisa Maries bortgang. Det vil bli en offentlig minnestund utenfor hovedhuset på Graceland søndag kl. 09.00, opplyser en representant for Lisa Maria Presleys datter Ripley til People.

GRACELAND: Dette bildet er tatt i forbindelse med 40 års dagen for Elvis Presleys død.

Lisa Marie Presley døde 12. januar etter at hun fikk hjertestans. Hun var rockekongen Elvis Presleys eneste barn og ble 54 år gammel. Selv var hun også musiker, og ga ut tre album i løpet av sin karriere, sist i 2012.

MED BARNA: Lisa Marie Presley med de tre døtrene Ripley (t.v.) og tvillingene Finley og Harper.

Hun etterlater seg tre barn: Riley Keough (33) og tvillingene Finley og Harper Lockwood (14). Sønnen hennes Benjamin Keough døde kun 27 år gammel i 2020.

Presley skal begraves på Gracelands egen gravlund, sammen med sønnen Også Lisa Maries far Elvis Presley er også gravlagt på Graceland.

Presley har vært gift fire ganger; med musiker Danny Keouhg, popkongen Michael Jackson, skuespiller Nicolas Cage og musikkprodusenten Michael Lockwood, skriver NTB.

Nettstedet TMZ meldte at Lisa Marie Presley ble fraktet til sykehus fra hennes hus i byen Calabasas torsdag og viste til kilder direkte knyttet til Presley.