Rihanna om Super Bowl-show: − Nervøs

Rihanna (34) innrømmer at hun har nerver før spesialoppdraget.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I forrige måned ble det bekreftet at Rihanna skal være headliner under neste års pauseshow under Super Bowl – et oppdrag som betraktes som noe av det mest prestisjetunge for en artist.

Etter noen døgn med spekulasjoner delte Rihanna selv et bilde av en amerikansk fotball på Instagram, til sine 136 millioner følgere.

Siden har hun vært taus, men nå har TMZ fått stjernen aldri så lite i tale.

Nettstedet møtte opp utenfor matbutikken der Rihanna shoppet i Los Angeles tirsdag – og har publisert en video fra seansen.

– Du sniker deg innpå! utbrøt en tilsynelatende forfjamset, men smilende Rihanna til reporteren mens hun spaserte til bilen.

Men det stoppet altså ikke der.

Barbados-popstjernen valgte nemlig å svare på spørsmål om hva hun tenker rundt Super Bowl-showet.

– Jeg er nervøs, innrømmet Rihanna.

– Men jeg gleder meg, la hun til.

STJERNEPAR: A$AP Rocky og Rihanna i Los Angeles i februar i år.

Reporteren prøvde å fritte Rihanna ut om hvem som blir hennes «hemmelige gjest», og om det kan være Rihannas kjæreste, rapper A$AP Rocky (34).

Rihanna nøyde seg med å vise fredstegn med fingrene, mens hun svarte noe som TMZ tolker som «kanskje».

Opptredenen innebærer popcomeback for superstjernen, som ikke har gitt ut noe album siden 2016.

På privaten har det imidlertid skjedd mye. Hun er altså blitt samboer med A$AP Rocky, og de to ble foreldre til en gutt i mai.

Rihanna skal ha vært ønsket som Super Bowl-trekkplaster også i 2018, men den gangen skal hun ha hatt årsaker til å takke nei.