POPIKON: Jahn Teigen med «Optimist» i Melodi Grand Prix i 1989 iført jakken som nå har fått ny eier. Foto: SCANPIX / SCANPIX

Jahn Teigens «Optimist»-jakke solgt for over 100.000 kroner

Kun tre artikler står igjen etter Jahn Teigen-auksjonen som håvet inn 3,5 millioner kroner.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Flere artikler gikk for mer enn det tidobbelte av utropsprisen, som sølv-, gull- og platinaplatene.

– Vi hadde to millioner som måltall, så 3,5 millioner er over all forventning, sier Hans Richard Elgheim i Grev Wedels plass Auksjoner.

Aller størst interesse var det for en av gitarene, El-gitar Gretsch, som endte på 402.100 kroner da auksjonen rundet av onsdag – på ettårsdagen for popkongens bortgang.

Utropsprisen på gitaren var på 30.000 kroner.

– Det er gøy at noe går så himmelhøyt som denne gitaren. Enhver auksjon trenger en sånn overraskelse, mener Elgheim.

KLENODIER: El-gitar Gretsch og MGP-jakken. Foto: Grev Wedels plass Auksjoner

Når det gjelder «Optimist»-jakken fra 1989, lå utropsprisen på 12.000 kroner. Jakken gikk under hammeren for 102.500 kroner.

Et flygel ble solgt for 205.000 kroner og et skrivebord for 122.000.

Kun tre av Teigens eiendeler av de totalt 302 som ble lagt ut på auksjonen, står som usolgt.

– Det som, gjenstår er en byste av Teigen laget til hans 50-årsdag, samt to fotografier. At ikke disse er solgt, er bare tilfeldig, mener Elgheim.

les også Selger mil etter mil med minner

Auksjonshuset var nær ved å kunne skryte av et såkalt «White glove sale», som betyr at alle katalognumrene på en auksjon blir solgt. Det er 30 år siden Grev Wedels plass Auksjoner opplevde det sist.

– Vi lå godt an, så derfor turte jeg å lansere det begrepet i innspurten. Å selge ut alt, er jo noe som skjer svært sjelden, men det er alltid et mål.

Teigens datter Sara Skorgan, som står bak salget av alle klenodiene, uttalte til VG tidligere onsdag at «pappa hadde elsket dette».

– Jeg er både glad, lettet og rørt over utfallet av auksjonen, sa hun over de da to millionene som var kommet inn.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med 36-åringen etter at salget satte punktum.

les også Sara Skorgan sang «Adieu» til pappa Jahn på dødsleiet

Elgheim synes det er ekstra hyggelig at den første kjendisauksjonen i Norge ble en så stor suksess nettopp på ettårsdagen for Jahn Teigens død.

– Vi opplever at det er mange som har vært med å hedre ham, sier han.

SPLITTHOPP: Dette bildet gikk for 4.101 kroner. Foto: Grev Wedels plass Auksjoner

Auksjonshuset mener at det måtte en kjendis av Teigens kaliber til for at de skulle tørre å kjøre et sånt salg. I tillegg var det et stort pluss at Teigen var en så ivrig samler.

– På den måten kunne vi presentere morsomme ting. Vi valgte å sette lave utropspriser for at alle skulle kunne være med.