HEIER PÅ ANGELINA: Angelina Jordan har talent, TV-tekke og en sterk egenart i kraft av stemmen sin, sier norske musikkeksperter om den 14 år gamle sangstjernen. Foto: Per Heimly

Norske eksperter roser Angelina Jordan før TV-finalen: – Et fantastisk vindu

Natt til tirsdag vises finalen av «America’s Got Talent: The Champions» i USA. Norske eksperter mener dette kan bli stort for den 14 år gamle Oslo-jenta.

– Dette er en god mulighet. Angelina har det som trengs. Hun har talentet, hun har stemmen, hun har TV-tekke – og hun er ung. Det er viktige forutsetninger, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway, til VG.

Artistmanager Jan Fredrik Karlsen, som blant annet har tidligere «World Idol»-vinner Kurt Nilsen i sin stall, er også svært begeistret for Angelina Jordan.

– Hun har en sterk egenart i kraft av stemmen sin – og nå ligger verdens største musikkmarked foran henne. I USA finnes det sterke bidragsytere som ønsker å hjelpe Angelina, sier Karlsen til VG.

Finalen der Angelina konkurrerer mot ni andre artister er allerede spilt inn. Men hvem som vinner, blir ikke kjent før om en uke. Uansett hvordan det går, har den norske sangstjernen allerede blitt rost opp i skyene av dommerne i «America’s Got Talent: The Champions».

VANT: Fem år har gått siden Angelina Jordan vant «Norske Talenter». Den gang var hun bare åtte år – nå er hun blitt tenåring og kanskje i ferd med å slå igjennom i verdens største musikkmarked. Foto: Helge Mikalsen

Supermodell Heidi Klum reiste seg entusiastisk fra dommerstolen og dundret flathånden i «The Golden Buzzer» etter Angelina Jordans originale balladefremføring av Queens «Bohemian Rhapsody» for fire uker siden og sendte Angelina rett til finalen.

Simon Cowell, talentdommeren over alle talentdommere, holder heller ikke noe tilbake etter 14-åringens opptreden i finalen hvor hun tolker Elton Johns «Goodbye Yellow Brick Road», fra 1973.

– Du er et helt spesielt menneske, og du har gjort finalen veldig mye bedre ved at du virkelig har hevet nivået, sier Cowell blant annet.

DIREKTØR: Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway. Foto: Mattis Sandblad

Kathrine Synnes Finnskog forteller til VG at Music Norway har hatt flere møter med Angelina Jordans team og støtteapparat.

– De er bevisste og realistiske når det gjelder hva dette kan føre til. Dette er et fantastisk vindu og det handler om hvordan man forvalter denne muligheten. Det handler om hvilke partnere du skal henvende deg til, hvem som skal investere videre i Angelina, sier Finnskog og fortsetter:

– Uansett hvor og når man forsøker å lansere en popstjerne er det krevende. Det er viktig å ta seg god tid, tenke at man har tid, bruke tiden godt – og ha is i magen. Det er viktig å ikke signere seg bort for tidlig.

GODT UTGANGSPUNKT: – Angelina Jordan har en sterk trygghet i eget talent og et jordet team rundt seg. Det er et godt utgangspunkt for å ta imot det hun opplever nå, sier Jan Fredrik Karlsen. Foto: Janne Møller-Hansen

Jan Fredrik Karlsen synes det er gøy å se at det amerikanske markedet responderer på Angelina og hennes stemme på samme måte som Norge gjorde for fem år siden da Angelina Jordan stakk av med seieren i «Norske Talenter».

Den gangen var hun bare åtte år.

– Vi var heldige å få oppleve det som USA opplever først nå. Hun har en sterk trygghet i eget talent og et jordet team rundt seg. Det er et godt utgangspunkt for å ta imot det hun opplever nå, sier Jan Fredrik Karlsen.

