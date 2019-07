HAR FÅTT NOK: Alecia Beth Moore, mest kjent under artistnavnet Pink, her fra Hollywood Walk of Fame Star tidligere i år. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Pink stenger kommentarfeltet på Instagram

Artisten Pink tar et oppgjør med sine følgere på Instagram og har stengt kommentarfeltet under sine bilder.

– Bare en hyggelig påminnelse til dere som trenger: (langfinger-emoji) Det blir ikke flere kommentarer på denne siden, skriver artisten til sine 6,4 millioner følgere.

Tobarnsmoren velger å stenge kommentarfeltet etter å ha fått kritikk for å ha postet et bilde av barna sine løpende rundt på Holocaust-museet i Berlin.

– Disse to barna er jøder – det er jeg også, og hele familien på min mors side. Personen som lagde dette var av en oppfatning av at barn skal være barn, og for meg er dette en hyllest til livet etter døden. Vær så snill, hold hatet og fordommene for dere selv, var hennes svar på kritikken.

Det er ikke første gangen artisten får kritikk for sin barneoppdragelse. Ifølge ABC har hun fått kritikk for alt fra å ta med barna sine i dyrehage til å la sitt yngste barn gå uten bleie.

Pink og mannen Carey Hart har datteren Willow og sønnen Jameson sammen. Sist det virkelig kokte på sosiale medier rundt parets barneoppdragelse var i januar, da Hart publiserte en video av at Willow (8) bruker skytevåpen.

