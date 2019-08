Foto: Klaudia Lech/VG

Konsertanmeldelse: Sigrid, Øyafestivalen – låt for låt

En av Norges største popstjerner internasjonalt står nå på scenen i Tøyenparken. VG anmelder de fremførte sangene fortløpende.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

«Sucker Punch»

En buldrende gitardroneåpning leder til superhiten som ikke ble en superhit. «Sucker Punch» åpner et låtsett Sigrid etterhvert må kjenne sånn omtrent utenat og tilbake. Akkurat det vennlige mageslaget som trengs for å få dette avgårde. Hun sprinter faktisk inn på scenen. Litt slapp lyd. Veldig mye publikum.

«In Vain»



«Så sjukt stas å være her i kveld». Sigrid har allerede kastet jakken. For de som liker CD og vil følge konserten hjemmefra (gjør-det-selv-Sigrid-konsert) har vi nå gjort et megahopp fra spor 1 til spor 8. En hjertevridende ballade der Sigrid vrenger stemmen som om i alle fall hun mener det hun synger. Selv om hen teksten er rettet mot ikke mener noe med forholdet. Holder kanskje litt igjen til senere utskeielser, så den klagende vokalraspen i avslutningen kommer aldri. Litt for «fint», faktisk.

Publisert: 08.08.19 kl. 18:54