PÅ RAMM-E ALVOR: Atle Pettersen og Nicolay Ramm spiller de sentrale rollene når historien om The Four Seasons – «Jersey Boys» – settes opp på Chateau Neuf i Oslo i september neste år. Foto: Tore Sergei Myklebust

Nå blir han musikalstjerne

Humorist Nicolay Ramm (30) går fra skråblikk til skrå bredder i «Jersey Boys».

Nå nettopp

– Det blir en helt ny verden for meg, dette – å gå inn i en musikal hvor jeg skal både synge og danse. Det er både skummelt og gøy, sier Nicolay Ramm til VG.

les også Nicolay Ramm har fridd – fikk ja

Det er første gang at «Jersey Boys» settes opp i Norge, og det skjer altså neste høst på Chateau Neuf i Oslo. «Jersey Boys» er historien om USAs kanskje største band etter The Beach Boys på 1960-tallet, The Four Seasons.

Norske Madcon hadde for øvrig i 2008 en stor hit med The Four Seasons-låten «Beggin’».

les også Ut mot Nicolay Ramms låt: – Skivebom av NRK

Atle Pettersen skal spille gruppens frontfigur, Frankie Valli, mens Ramm gestalter hjernen bak bandet, låtskriver Bob Gaudio. Sindre Postholm og Mathias Luppichini har rollene som de to siste medlemmene.

– Atle er et multitalent og har bøttevis med erfaring fra scenen, så jeg kommer helt klart til å lene meg mye på han, sier Ramm, og får kjapt svar fra Pettersen;

– Nicolay er en veldig morsom og flink fyr. Og han er veldig mye flinkere til å synge enn han selv gir seg kreditt for. Han er veldig musikalsk, sier Atle Pettersen til VG.

JERSEY-GUTTA: Her er hele The Four Seasons i den norske utgaven av «Jersey Boys». Fra venstre Mathias Luppichini, Atle Pettersen, Sindre Postholm og Nicolay Ramm. Foto: Tore Sergei Myklebust

Selv om Nicolay Ramm er mest kjent for det norske folk som humorist, presiserer han at han entrer denne mer seriøse rollen med liv og lyst.

– Jeg vil jo gjerne imponere, jeg også. Så jeg går inn i rollen med det største alvor, sier Ramm.

les også Atle Pettersen: – Jeg er født kronisk oppmerksomhetssyk

Den profilerte programlederen og humoristen har faktisk studert teater i England. Der så han også «Jersey Boys» i sin tid.

– Stykket har jo fantastisk mange kjente sanger, sanger som du får aha-opplevelser av, fordi du har hørt dem før, men ikke tenkt at det var The Four Seasons. Låtene er supercatchy, det er lekre sceneskift og koreografi og en veldig god historie med en fantastisk avslutning som jeg gleder meg stort til, forteller Ramm.

les også Nicolay Ramm bedyret sin kjærlighet fra scenen – så svartnet det for ham

– Jeg har vært sugen på å gjøre denne rollen lenge. Det er veldig mye kul musikk, og ikke minst er det en historie å ta tak i. I «Jersey Boys» kommer ikke historien i andre rekke, slik som i mange andre musikaler, mener Atle Pettersen.

les også NRK-Ramm kuppet Bolt-show med reggae: – Det sykeste jeg har gjort

Begge peker på sangharmoniene som en av de største utfordringene.

– Det er en krevende rolle rent syngeteknisk. Det går veldig lyst! sier Atle Pettersen.

– Jeg har heldigvis sunget en del a cappella tidligere, så jeg har litt erfaring med harmonier, supplerer Ramm.

– Det er vel ikke bare lyst, men til og med falsett?

– Oh yes! Men falsetten får Atle ta seg av ...

Publisert: 22.11.19 kl. 11:35

Mer om