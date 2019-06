PENGEROT: Tshawe Baqwa måtte se sitt eget selskap bli tvangsoppløst. Yosef Wolde-Mariam holdt på å oppleve det samme. Foto: Sæther, Patrick da Silva

Madcon-Yosefs selskap nær tvangsoppløst - får revisorrefs

Men «The Voice»-Yosef unngikk skjebnen til Madcon-makker Tshawe Baqwa i siste øyeblikk.

Nå nettopp







Regnskapsførsel er ikke det som ligger vår suksessrike pop-duo Madcon nærmest hjertet. Den 21. mai ble Tshawe Baquas personlige selskap, Conquest AS, tvangsoppløst på grunn av manglende innlevering av regnskap for 2017.

Regnskapene til Yosef Wolde-Mariams selskap, Scuzo Invest AS, glimret også med sitt fravær idet fristen for innlevering gikk ut. Ifølge Brønnøysundsregistrene mottok også Scuzo Invest AS varsel om tvangsoppløsning den 8. mars i år, med klar beskjed om at tingretten ville bli koblet inn dersom regnskapene ikke var innlevert innen 5.april.

Scuzo Invest AS og Conquest AS eier til sammen to tredjedeler av Icon Group AS. Den siste tredjedelen eies av deres manager Peter Peters og hans partner, bloggeren Camilla Pihl. Hele Madcons virksomhet er samlet under paraplyselskapet Icon Group AS som omfatter eierskap i totalt syv underselskaper, hvorav fem av dem er heleide.

les også Madcon refses for lovstridige lån

Når et AS som Conquest AS - Tshawes selskap - blir oppløst, skal alle selskapets eiendeler realiseres/selges til høyest mulig pris, opplyser Benn Folkvord, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, til VG.

– Dette gjelder også for aksjer, herunder aksjene Conquest AS måtte eie i Icon Group AS. Aksjene i Icon Group AS vil altså sannsynligvis selges til høystbydende. Dette er det bobestyrer som står for, sier Folkvord.

En tvangsoppløsning behandles altså i realiteten likt som en kjennelse om konkursåpning. Tshawe Baquas selskap rakk aldri innleveringen - Yosef Wolde-Mariam klarte det akkurat og leverte inn regnskapet for sitt selskap den 28.mai.

– Grunnlaget for tvangsoppløsning av Squzo Invest er ikke lenger til stede, og retten har avsluttet behandlingen. Forsinkelsene skyldes sykdom og andre personlige anliggender i styre/ledelse i Conquest/Squzo Invest. Selskapene har engasjert ekstern regnskapsfører for å rydde opp, opplyser Martin Aske Jacobsen i Madcons management Friendly Group til VG i en epost, og opplyser at han ikke har flere kommentarer utover dette.

Martin Aske Jacobsen er både styreleder og daglig leder i både Conquest AS og Scuzo Invest AS.

les også Tshawe nok en gang i trafikktrøbbel - tatt uten gyldig førerkort tre ganger på fire måneder

Samtidig får begge selskap refs fra revisor som har gått gjennom regnskapene for 2017. Ikke bare er årsoppgjørene innlevert for sent, men det er også gitt lån til aksjonærene - 606.710 kroner til Tshawe Baqwa og 874.863 kroner til Yosef Wolde-Mariam - som revisor mener er i strid med aksjeloven.

Revisor anmerker at det ikke finnes tilstrekkelig sikkerhet eller likviditet i selskapene til å yte disse lånene, og at disse forholdene kan - etter revisors mening - medføre erstatningsansvar overfor styret og/eller daglig leder.

Av vesentlige investeringer i 2017 er det i Yosef Wolde-Mariams tilfelle innkjøpt en hest til 275.000 kroner med tanke på videresalg sommeren 2019.

les også Derfor begynte Tshawe å gråte midt under «Idol»

Det er ikke første gang at Madcon refses for regnskapsførselen. Også for regnskapsårene 2014 og 2015 fikk årsberetningene til duoen identisk refs fra daværende revisor etter lovstridige lån på til sammen 4,5 millioner kroner.

Og for ordens skyld; både Baqwas Conquest AS og Wolde-Mariams Scuzo Invest AS viste positive tall i 2017. Overskuddet ble henholdsvis på 1,4 millioner kroner og 1, 7 millioner kroner.

les også «Hver gang vi møtes»-aktuelle Tshawe om kollapsene: – Var langt nede

Ifølge Martin Aske Jacobsen vil konsernstrukturen i Icon Group AS forbli uforandret. Det kan tyde på at Tshawe Baqwa og Conquest AS via styreleder Jacobsen vil gjøre krav på råderetten over selskapet igjen når skiftesamling avholdes i Oslo byfogdembete neste fredag.

Dette bekreftes langt på vei av bobestyrer Morten Haugen i en epost til VG.

«Bostyrers arbeid med saken og videre bobehandling etter rettsmøtet, tilpasses mottatte opplysninger om at styreleder ønsker å søke tilbakelevering av boet til skyldneren etter konkursloven § 136. Slik eventuell tilbakelevering vil medføre at skyldneren gjenvinner rådigheten over boet og kan videreføre driften», skriver Haugen.

Publisert: 07.06.19 kl. 21:31