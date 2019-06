MAKKERE: Sol Heilo og Petter Katastrofe hadde aldri møttes før de ble med i «Hver gang vi møtes» i fjor. Her fra innspillingen på Vestre Kjærnes Gård. Foto: Alexander Thorsen/TV 2

«Katastrofe» for Sol – men han får ikke røre tekstene hennes

Sol Heilo hadde ikke tenkt å dele sine private dagboknotater, men nå gjør hun det på Petter Katastrofes plateselskap.

Nå nettopp







Den tidligere Katzenjammer-vokalisten (37) slapp i dag den svært personlige låten «Pieces To Play» – på plateselskapet til Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen (29) og kamerat og makker Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

– Jeg tror ikke verden hadde forventet dette, ler hun.

Heilo fra Bærum og Katastrofe fra Fredrikstad fant nemlig skikkelig tonen under «Hver gang vi møtes» for ett år siden – til tross for sine svært ulike musikalske verdener. Kort etter TV-innspillingen lot Heilo seg lokke av Petter Katastrofe til å signere avtale med All in & GG Music AS, som de kaller seg.

– Før jeg skulle inn på gården tenkte jeg: «Skitt, hvordan skal jeg tolke den fyren her og samtidig beholde selvrespekten? Han som skriver om pølser i vaffel og horer på Pattaya?», sier Heilo til VG.

– Men da jeg møtte ham så skjønte jeg at han var en superbra fyr. Vi likte hverandre umiddelbart. På et merkelig skjæringspunkt traff vi hverandre veldig, forteller folkpop-artisten.

(Artikkelen fortsetter under «Pattaya»-videoen)

Allerede før «Hver gang vi møtes»-innspillingen visste Katastrofe at han skulle slutte som artist og starte som bakmann – en nyhet han slapp i sitt eget program. Men da hadde han allerede betrodd hemmeligheten til Heilo over en kaffe.

– Petter snakket om og de visjonene han hadde rundt det å gå fra å være artist til å være plateselskap. Jeg fleipet tilbake om at jeg kanskje skulle signere hos ham, og hadde bare forventet å bli møtt med latter. Men han svarte: «Hvorfor ikke?». Men det er altså ikke «Pattaya»-låten som inspirerte meg inn i dette, men heller det at Petter har et hjerte av gull.

les også Ble aktmodell som 15-åring: – Elsker å være naken

Petter Katastrofe er veldig fornøyd med å ha fått Heilo inn i sin stall.

– Jeg tror folk synes det er ekstremt uventet at hun signerer hos rølpere som oss, sier han leende til VG.

– Sol er utvilsomt et av de største musikalske talentene jeg har møtt, hørt og sett. Det at vi er fra to så vidt forskjellige verdener når det kommer til musikk, gjør det ekstra spennende.

Men Heilo stilte betingelser.

– Jeg måtte love henne ikke å røre pennen når hun skulle skrive låter. Jeg tviler uansett på at Pattaya og chihuahuaer som heter Gunn, hadde glidd inn i tekstuniverset hennes, så det var en «frøktelig grei deal», sier Katastrofe.

les også Lars Bremnes om Katastrofes tolkning: – Gjør litt vondt

Nysgjerrig? Dette er den nye gjengen i «Hver gang vi møtes»

Heilo skrev «Pieces To Play» for noen år siden, men har ikke følt for å vise den frem før nå. Låten ble til mens hun fortsatt var med i Katzenjammer.

– Jeg hadde jo ikke tenkt da at bandet skulle slutte, og jeg så ikke for meg et liv som soloartist. Dette var egentlig dagboknotater jeg ikke hadde planer om å spille for noen. Det var ganske mørkt på den tiden, og jeg trengte en samtalepartner. Låtene ble den partneren. Jeg har et hav av låter fra den perioden, for jeg måtte få det ut, sier hun.

les også Aslag Haugen før «Hver gang vi møtes»: – Blir vanskelig å snakke om meg selv

Heilo har snakket både på TV og til VG om den tøffe tiden. Da Katzenjammer nådde toppen av sin europeiske suksess for snart ti år siden, gikk hun nemlig inn i en tilsvarende dyp depresjon. I en periode kastet hun opp etter hver konsert.

– Hva er budskapet i den nye låten?

– Den handler om å føle seg fanget i en situasjon eller konstellasjon, hvor du har fått tildelt en rolle som du kanskje ikke ønsker å ha. Men så er dette gjengen din, og du kommer deg ikke ut av den rollen. Kanskje litt som å være minstemann i en familie, forklarer Heilo, som gikk solo i 2017.

– Så det handler om bandet?

– Ja, det var ingen dans på roser. Men dette er ikke noe personangrep mot noen. Jeg vil sammenligne tilværelsen med en 13 år lang hyttetur med de fire samme personene. Da vil det automatisk oppstå en gruppedynamikk. Det er ikke til forkleinelse for noen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STRAM LINE: Sol Heilo og Petter Katastrofe under TV-innspillingen i fjor. Foto: Vegard Breie/TV 2

Heilo mener Petter Katastrofe kan tilføre henne mye.

– Er det noe Petter er god på, så er det de tingene jeg ikke er god på., som å følge med på populærkultur og den delen av samfunnet. Jeg har bodd under en stein hele livet og synes sånt er kjedelig. Men det er livsnødvendig for meg som artist å kunne mer om de tingene. Da er han og jeg en bra kombinasjon.

Husker du? Fleipet om «truseglippen» på scenen

Petter fortsetter som «Katastrofe» ut dette året, så er det slutt. Fra 2020 er han bakmann på fulltid.

– Plateselskapet ble startet med et motto som sa at artisten fortjener å sitte igjen med størst del av kaka.

Tilbakeblikk på tidligere overskrifter:

Publisert: 14.06.19 kl. 11:57