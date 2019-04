ROCKELEGENDE: Black Sabbath-vokalist Ozzy Osbourne under en konsert i Budapest i Ungarn for et par år siden. Foto: Balazs Mohai MTI, AP

Ozzy Osbourne skadet i fall – avlyser alle konserter i 2019

Ozzy Osbourne (70) falt i sitt eget hjem i forrige måned og er operert. Han er svært nedbrutt over å måtte skuffe fansen.

Nå nettopp







I en kunngjøring på Osbournes egen hjemmeside står det at rockeren i fallet slo opp flere år gamle skader, og at han i mars var gjennom en operasjon. Nå er 70-åringen sykmeldt, og samtlige konserter ut året er avlyst.

For rockeveteranen, som tidligere i år måtte avlyse Europa-turneen «No More Tour 2» som følge av influensa og lungebetennelse, er det tungt å måtte varsle fansen om at han heller ikke til sommeren og høsten blir å se på scenen.

Frustrert

«Jeg kan ikke tro at jeg må utsette enda flere opptredener. Ord kan ikke beskrive hvor frustrert, sint og deprimert jeg er som ikke kan legge ut på turné akkurat nå», lyder det fra Ozzy selv.

Han takker familien, bandet, venner og fans for støtte.

«Det er dere som holder meg oppe. Bare vit at jeg blir bedre for hver dag som går. Jeg skal bli helt frisk igjen, og jeg skal fullføre turneen. Jeg kommer tilbake!», forsikrer han.

Ozzy Osbourne prøver å redde ekteskapet: Dumpet elskerinnen

De avlyste konsertene er utsatt til februar og juni neste år. Alle som har kjøpt billetter, bes om å ta vare på dem frem til da. Det er bare hans individuelle konserter som får nye datoer. Alle planlage festivalopptredener er skinlagt.

Ozzy Osbourne til VG I 2013: – Jeg er heldig som er i live i dag

Det britiske rockeikonet er nå under legens tilsyn hjemme i Los Angeles, står det i pressemeldingen.

Omstendighetene rundt fallet og skadene han pådro seg, sies det ikke noe om.

I fjor sommer gjestet Ozzy Osbourne festivalen Tons Of Rock i Halden til det som ble sagt å være rockerens siste opptreden på norsk jord. Da var det gått to år siden sist han sto på scenen under samme festival med Black Sabbath – også da trodde fansen det var avskjedskonsert.

Husker du: Ozzys favoritthund drept av prærieulv

Publisert: 05.04.19 kl. 10:17