Justin Bieber beklager aprilspøk

La ut ultralydbilde og sier «sorry» - men minner samtidig om at han er en tøysekopp.

1. april er dagen for fleip og moro, og superstjernen fikk mange på limpinnen da han i går la ut et ultralydbilde – og greide åpenbart å lure i alle fall noen til å tro at han og kona Hailey Baldwin venter barn.

Baldwin var ganske raskt på ballen med å roe ned gemyttene.

– Veldig morsomt, skrev hun under ektemannens post.

Men reaksjoner ble det jo. Og nå beklager Bieber på Instagram:

– Det vil alltid være noen som blir støtt, det er også folk som ikke tåler fleip så godt, jeg er en tøysekopp og det var APRILSNARR, skriver han.

Tar ansvar

– Jeg mente overhodet ikke å være ufølsom overfor folk som ikke kan få barn. Mange jeg kjenner er av typen som bruker 1. april til å fortelle sine foreldre at de venter barn for å få en sterk reaksjon. Men jeg vil beklage uansett, ta ansvar og si unnskyld til folk som ble støtt. Jeg ønsker virkelig ikke at noen skal bli lei seg på grunn av en spøk.

Videre sammenligner Bieber situasjonen med da han selv var liten og dyttet kake i ansiktet på søsteren sin.

– Jeg trodde hun skulle le, men hun gråt. Noen ganger vet du bare ikke hva som vil såre noen. Ikke for å sammenligne graviditet med kake, det er bare for å vise hvordan man ikke helt vet hva som vil støte, melder Bieber, og legger til at det er en sjanse man av og til bare må ta når det kommer til fleip.

