Den første Avicii-låten etter artistens tragiske dødsfall i fjor er et rop om hjelp.

Låtanmeldelse Avicii - «SOS»: - Halvveis til ingenting

Burde aldri vært gitt ut.

LÅT: EDM

Avicii

«SOS»

(Universal)



Angivelig var Tim «Avicii» Bergling tett på å fullføre sitt tredje album da han tragisk gikk ut av tiden den 20. april i fjor.

Angivelig, fordi enhver kunstnerisk og ikke-kunstnerisk sjel som forlater denne verden legger igjen planlagte og mindre planlagte rester. Det er bare at noen av oss har mer spennende ting i nattbord- og kjøkkenskuffer enn gamle handlelister og kaffefiltre. Og for disse blir dette ofte justert opp til å være «nesten ferdig».

Den offisielle historien er altså at Avicii hadde et album som var nitti prosent ferdig. La oss komme tilbake til det. «SOS» er den første biten på hva dette ikke-fullførte albumet er. Låten høres for så vidt ut som Avicii. Et minimalistisk snublende synthriff og noen enkle harmoniske figurer. Der dropet er et mørk og dystert rop om hjelp. Og vokalen er passe stødig levert av Aloe Blacc. Han var også med på å gjøre «Wake Me Up» til det fascinerende popmiraklet låten er.

Og her begynner det å bli litt komplisert.

Såvidt jeg opplever dette, har mye mindre enn 90 prosent vært ferdig. Kanskje egentlig bare noen løse tanker om et riff og et drop. Produsentene Albin Nedler og Kristoffer Fogelmark har fått tak i MIDI-informasjonen fra demo- og komposisjonsworkshopper de har gjort sammen med Bergling. Altså hører vi effekten av fingrene til Tim Bergling mot tangenter. Og Tim Berglings ord, som roper om hjelp. En tekst som gjør vondt når man vet hvordan det sluttet.

Men han ville kanskje ikke brukt akkurat den synthlyden.

Eller laget akkurat det arrangementet.

«SOS» virker som resultatet av at noen tusen ganger har stilt spørsmålet «Hva ville Tim ha gjort». Og så har man skapt et verk som ikke svarer på spørsmålet i det hele tatt, med et unntak: Blacc sin tilstedeværelse i låten. Basert på et etterlatt notat der Bergling har ytret ønske om å samarbeide med ham igjen. Om det var akkurat denne låten er også litt uklart, men han synger i alle fall mer enn passe avholdent og intenst.

Til slutt har man puslet sammen dette ganske pregløse, ikke spesielt fengende og egentlig ganske ansiktsløse forsøket på å forene gode krefter til å løfte de siste Avicii-innspillingene. De var nok ment å bli gitt ut en dag, men det var sannsynligvis ikke slik som dette det var meningen at de skulle være. Og da blir resultatet et forkludret ettermæle, der Avicii nå kan slutte seg til alt fra Jim Morrisons «An American Prayer» til Michael Jacksons «Michael».

Velmenende prosjekter for å få ut kunst, som går seg vill i sin egne utvilsomt gode intensjoner. Selv om låtinntektene i dette tilfellet blant annet går til Tim Bergling Foundation, foreldrenes minnefond med fokus på å dempe selvmord og psykiske lidelser. En organisasjon opprettet for «å ære hans minne og fortsette og handle i hans ånd.»

Hadde bare de som ferdigstilte låten også husket på det.

Publisert: 11.04.19 kl. 08:15