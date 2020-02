EKTEPAR: Chris og Vicky Cornell, her avbildet i 2012. Foto: Katy Winn/TT NYHETSBYRÅN

Chris Cornells enke i strid med de gjenlevende Soundgarden-medlemmene

Kjemper om rettigheter til låter Cornell etterlot seg. I rettsdokumentene hevdes det at bandet fikk vite om vokalistens bortgang via Facebook.

I desember gikk Chris Cornells enke Vicky (41) til retten i Florida, og påstår i et søksmål at mannens bandkolleger holder tilbake millionbeløp som skulle tilfalt henne og de to barna de hadde sammen.

Striden står videre om syv låter Cornell etterlot seg da han tok livet sitt i mai 2017.

Vicky Cornell mener at sangene kun tilhører boet etter ektemannen, men de gjenlevende Soundgarden-medlemmene Kim Thayil, Matt Cameron og Ben Shepherd påstår i sitt tilsvar at de har krav på sin andel av dem, og at de er bandets materiale.

De viser blant annet til et intervju Cornell gjorde med Music Radar i februar 2017, hvor han er sitert på at «vi har en rekke interessante sanger» – og de mener at han ved å si «vi», ikke «jeg», refererer til Soundgarden.

– Skuffende

Bandet hevder også å ha jobbet med låtene sammen med Cornell så sent som i april 2017, og første gang i 2014. På fem av de syv låtene skal de øvrige medlemmene ha opphavsrett som låtskrivere.

Fullverdige filer med sangene finnes angivelig kun på Chris Cornells PC, som er i enkens eie. Ifølge Thayil, Cameron og Shepherd har de tidligere blitt lovet av henne å få dem tilsendt, uten at dette har skjedd.

De hevder videre at hun har tatt kontroll over Soundgardens offisielle nettside og kontoer i sosiale medier, uten å ha rett til dette.

– Det er skuffende at Chris’ tidligere bandmedlemmer nå prøver å tilgrise hans ettermæle ved å komme med en rekke falske påstander, og at de fortsetter å holde tilbake store pengebeløp fra hans enke og mindreårige barn, sier Vicky Cornells advokat til TMZ.

I rettsdokumentene kommer det frem at de tre Soundgarden-medlemmene skal ha blitt informert om Cornells tragiske bortgang via Matt Camerons Facebook-side, hvor en fan skrev «RIP: Chris Cornell».

– Søkte desperat

De befant seg da på turnébusser på vei fra Detroit, hvor de kvelden før hadde spilt sammen med vokalisten, på det som ble Soundgardens siste konsert. Cornell pleide å ta inn på hotell og reise med fly, angivelig siden han slet med å få sove på buss.

«De søkte desperat i nyhetene, sosiale medier og ringte venner og familie, til de fikk den forferdelige bekreftelsen av sin turnémanager», heter det i dokumentene.

SOUNDGARDEN: Fra venstre: Chris Cornell, Matt Cameron, Kim Thayil og Ben Shepherd på en filmpremiere i Los Angeles 2012. Foto: DANNY MOLOSHOK/Reuters

Da de kom frem til det som skulle vært neste spillested, Columbus i Ohio, skal de ha arrangert en minnestund for Cornell, hvor de selv og turnécrewet skal ha grått og trøstet hverandre i timevis.

Bandet skal ha blitt frarådet å reise tilbake til Detroit av turnémanageren, siden trykket fra presse, fans og politi ville bli høyt der, og det neppe ville komme noe positivt ut av å dra dit.

Vicky Karayiannis skal tidligere ha hevdet at ektemannens bandkolleger har vist lite medfølelse i kjølvannet av rockikonets bortgang.

Soundgarden-medlemmene slår tilbake mot dette i sitt tilsvar, og viser blant annet til en opptreden uten kompensasjon på en hyllestkonsert for Cornell i januar 2019.

Publisert: 06.02.20 kl. 16:50

