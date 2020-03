POPDIVA: Mariah Carey, her på Billboard Music Awards i Las Vegas i fjor. Foto: NINA PROMMER / EPA

Mariah Carey fylte 50 – slik feiret hun

Mariah Carey måtte se langt etter 50-årsselskap.

Nå nettopp

Den amerikanske gullstrupen rundet 50 år fredag 27. mars. Noen stor jubileumsfeiring er ikke mulig i disse coronatider.

Mariah postet et bilde på Instagram på selve dagen, uten å gjøre et spesielt nummer ut av at det var hennes bursdag.

Under en smilende selfie skrev hun til sine 9,3 millioner følgere at hun «starter 327 med en ny låt». De observante koblet imidlertid tallet til stjernens bursdag, så tusenvis med gratulasjoner strømmet på.

12 år på kaken

Først to dager senere, på søndag, postet Mariah bilde fra en feiring, der hun poserer stivpyntet i kjole og med papirhatt foran en sjokoladekake – sammen med tvillingbarna Moroccan og Monroe.

11 år har gått siden tvillingene ble født (artikkelen fortsetter under videoen):

I stedet for å ha 50 lys eller et 50-tall på kaken, var bakverket dekorert med et 12-tall. Mariah føler seg nemlig fortsatt som ungdom.

«#evig12», skriver hun under billedserien.

50-åringen skriver at hun tilbrakte dagen hjemme med familien, men at hun feiret den virtuelt med fans og venner fra hele verden.

«Tusen takk for all kjærligheten», skriver Mariah – som for tiden er singel.

Mariah har siden starten av karrieren solgt godt over 200 millioner på verdensbasis. Hun har knust den ene rekorden etter den andre. Noen solide smeller har det også blitt opp gjennom årene. Blant annet endte «Glitter»-albumet i flopp – før det plutselig toppet listene 17 år senere.

Tilbakeblikk: Husker du nyttårskonserten der ingenting gikk som det skulle? Se Mariah snakke om skandalen:

Publisert: 30.03.20 kl. 11:07

Les også

Fra andre aviser