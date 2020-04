FORTAPT SPELEMANN: «Ingenting er betre enn når ny musikk kjem», synger Stein Torleif Bjella på sitt enda bedre femtealbum. Foto: KIM ROGNMO

Albumanmeldelse Stein Torleif Bjella «Øvre-Ål Toneakademi»: Bare noe han gjør

Kvalifisert sutring fra Øvre-Ål og fiskevannene innafor.

ALBUM: VISE

Stein Torleif Bjella

«Øvre-Ål Toneakademi»

(Heime med Hund)

«Mitt namn er Bjella» avsluttet Stein Torleif Bjella forrige album, «Gode Liv» (2016). Et album som klang av håp og oppstemthet.

Det er ikke første gang han bruker seg selv i tekstene sine. Tidligere har han for eksempel omtalt seg som «Bjella med komp» i «Tvangsgutan Kompani» («Vonde Visu», 2011).

Første singel fra «Øvre-Ål Toneakademi» heter derimot «Mitt namn er Stein». Det betyr ikke at man kan ikke tolke «Øvre-Ål Toneakademi» (en fantastisk albumtittel) som samling av mer personlig karakter enn tidligere. Så ukomplisert er ikke kunsten. Så ukomplisert er i alle fall ikke Bjella.

Eller de mennene han følger livsleden til.

Femtealbumet bugner like fullt av slike referanser. Både geografiske og internt i Bjellas diskografi. For Stein Torleif Bjella har ikke beveget seg noe videre utenfor kommunegrensa.

Nok en gang er det folk som tviler på seg og sitt.

Som vil fortelle om stillheten etterpå.

Om matauk. Om å være født på et fjell.

Sistnevnte er punktet der Ole Paus og Stein Torleif Bjella møtes. Hallingens tolkning av et av de seneste sporene fra «Garman» (1972) høres ut som den framføres med hår og skjegg strittende og rufsende i alle retninger fra fødefjellet. I motsetning til originalens mer forsiktige manke.

Slikt god rufs er det mye av her. Kjartan Kristiansen er tilbake med produsentlua etter å ha hoppet over et album. Han beholder den løse stilen som Bjella med komp har lagt seg til siden da, og har garantert bidratt med både en akkord og et riff her og der. Fra den Django Reinhardt-milde åpningen om en tur inn til Sundre city, til den nærmest meta-aktige «Fortapt Spelemann» er dette en den musikalsk reneste og mest konsekvente utgivelsen fra Ål noensinne. Første låt har til og med egen ordliste, der for eksempel begrepet «nuvle» forklares som «bare noe en gjør».

Mer av det samme, men i en stødig og bestemt sammenheng. Slik at vi fra «Heidersmenn» (2009) og fram til her nå aner mer enn konturene av et livsverk. «It’s all one song», som Neil Young sier.

Øvre Ål er enda tydeligere med som en karakter i tekstene. Fremdeles er Sundre et nullpunkt for handlingen i samtlige av Bjellas tekster. Naturen, fjellet, fiskevann og karrierevalg vikles inn i en helhet på et album som ikke har like store og sterke refreng som tidligere i karrieren. Men som oppleves konsekvent mye blidere og livsglade enn tidligere. Før artisten blir usedvanlig kritisk og nesten nedplukkende til seg selv i avslutningen, der han eksistensielt spør retorisk «er det berre gitarspel, som gir kraft te mi sjel

som gir liv i mi hand» og konkluderer med at «eigentleg vil ingen ha

«Sutre-Petter neri bua»»

Å joda. Det er akkurat det vi vil. Her må man bare nuvle på.

Publisert: 23.04.20 kl. 15:53

