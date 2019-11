PÅ NORGESBESØK: Den finske popartisten Isac Elliot besøkte Oslo forrige uke.

Barnestjernen Isac Elliot (18) om oppveksten: Ble tilbudt narkotika som 13-åring

Finske Isac Elliot har vokst opp i rampelyset. Barndommen har vært alt annet enn normal.

18-åringen er tilbake i rampelyset etter nesten to års pause. De siste 24 månedene har han tilbragt i Finland med sitt nye team, der de har arbeidet frem en bråte nye låter.

– Jeg har begynt å skrive låter selv. Teamet og jeg har skrevet over hundre låter de siste årene. Alt handler om meg nå. Alle låtene kommer fra mine egne erfaringer og oppfatninger, forteller artisten.

PÅ PRESSETURNÉ: Den finske popstjernen besøkte Oslo forrige uke. Foto: Thomas Andreassen

Annerledes oppvekst

Elliot, som ble kjent allerede som 13-åring, erkjenner at oppveksten hans har vært noe annerledes enn andre jevnaldrede.

– Ettersom jeg har blitt eldre, selv om jeg ikke er så gammel enda, har jeg forstått at jeg har hatt en veldig annerledes barndom. Jeg har ikke kunnet gått på kino eller hjemmefest, sånne ting som gjerne hører til en normal ungdomstid, forteller sangeren.

Artisten prøvde en gang å dra på fest, men avlyste oppmøtet i frykt for dårlig PR.

– Jeg var livredd for at noen skulle knipse et bilde av meg med en øl i hånden. Jeg hadde smakt på alkohol før jeg ble 18, som man ikke bør gjøre, men jeg hadde aldri vært påvirket, forteller han.

Han mener fortsatt at oppveksten stort sett har vært mest positiv, og takker fansen for mulighetene han har fått.

– Jeg har fått leve ut drømmen min, takket være fansen. Det kan jeg ikke glemme, sier artisten.

NORGESVENN: Elliot i hotellrommet i Oslo. Foto: Thomas Andreassen

Forsøkt utnyttet

Elliot retter kritikk mot moralen i underholdningsbransjen. Selv har han opplevd å bli forsøkt utnyttet av voksne, forteller han.

– Det er mange artister som ble kjent som unge som ikke snakker om at det er ganske mange voksne som prøver å utnytte dem. Nå kan jeg ta ansvar selv og si ifra at de skal stikke om jeg merker at de prøver å utnytte meg. Det merker en ikke som liten.

– Man gjorde det de voksne sa fordi de var voksne. Jeg har ved flere anledninger blitt tilbudt narkotika. Jeg tok aldri imot. Man tenker at voksne ikke gjør det, å tilby narkotika til en 13-åring, men det har vært alt mulig, sier artisten.

Sangeren har kjent presset på kroppen, og mener foreldrene har vært til stor hjelp med å holde ham på rett sti.

– Pappa har reist med meg hele karrièren min. Jeg kjenner mange artister som ble kjent som unge, og som ikke har hatt støtte hjemmefra. Ofte går det ganske skeis for dem, forteller artisten.

– Når du er ung og alt du vil gjøre er å lage musikk, blir du med en gang mer sårbar for å bli utnyttet, sier han.

Verden raser

– Når man er ung er det vanskelig å forstå hvordan en karrière fungerer. Man skjønner ikke at det vil være svingninger til tider, sier artisten.

Han utdyper:

– Når det går nedover, kjennes det som at hele verden raser, alt går galt. Når det går bra, er det den beste følelsen i hele verden.

Heftig skolebesøk

Sangeren var på presserunde i Oslo forrige fredag da han bestemte seg for å ta en svipptur innom en ungdomsskole.

–Det skulle være en overraskelse, en slags hemmelig visitt, forteller Elliot.

Det hele gikk skeis da de ble spottet av en elev på vei til toalettet.

– En lærer prøvde å si til henne at hun ikke skulle fortelle det til noen, så klart sa hun det videre, sier sangeren.

Sekunder etter, hørte teamet en storm av joggesko på linoleumsgulv og skrikelyder som bare kunne skyldes en ting; tenåringsjenter. Eleven hadde ikke tatt beskjeden.

– Når man ser på lytterstatistikken min, er størsteparten mellom 18 og 25. Det var kult å se at jeg har fans på ungdomsskolene, også, forteller Elliot.

Egenskrevet og personlig

Fredag slapp artisten den andre av de nye låtene han og teamet har arbeidet med i pausen.

– Vi har rundt femten som vi skal slippe fremover, forteller artisten.

Låten er titulert «Somebody Else», og er langt mer personlig enn hans tidligere arbeid.

– Det er min første selvskrevne låt, forteller artisten.

– Den handler om det første forholdet mitt. Vi var sammen i to år uten at fansen visste om det. Det traff meg ganske hardt da vi slo opp, forteller artisten.

I sangen forteller 18-åringen om sitt første hjerteknus.

– Det var første gang jeg fikk hjertet mitt knust. Det ble ganske brutalt, men det er det jo for alle. Jeg kjente meg ganske ensom i ettertid, så låten ble til for å fortelle denne historien, sier Elliot.

