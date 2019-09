Albumanmeldelse Frida Ånnevik «Andre sanger»: Tolkningsfeber

UTENFOR: Frida Ånnevik gjør andres sanger til sine egne på «Andre Sanger». Foto: ANNE VALEUR/GRAPPA

Albumanmeldelse Frida Ånnevik «Andre sanger»: Tolkningsfever

Enkel engelsk sanglyrikk gjort til stor norsk poesi.

ALBUM: POP/JAZZ

Frida Ånnevik

«Andre sanger»

(Grappa)

Det er lett å skylde på Håvard Rem. Men det var ikke hans gjendiktninger av Leonard Cohen som endelig viste at engelsk sanglyrikk kunne være bedre på norsk. Egentlig må vi så langt tilbake som Terje Mosnes som i sin storhetstid fornorsket alt fra «Harper Valley PTA»(«Fru Johnsen») og «Romeo und Julia» (Romeo og Julie). Og hverken disse to eller andre gjendiktere framførte sine egne gjendiktninger, slik Tom Roger Aadland for eksempel gjør med sine album-for-album gjenskapninger av Bob Dylan.

Jeg tørr likevel hevde at ingen har gjort det samme som Frida Ånnevik før.

Hun har forlengst etablert seg som en av våre sterkeste tekstforfattere på morsmål. Og har tidligere tolket Hans Børli. Her tar hun et utvalg låter som av ulike årsaker har fulgt henne gjennom livet. Der utvalget er noe helt for seg selv, fra Prøysen via Joni Mitchell, til Spice Girls og Astrid S. Blant annet. En perfekt blanding av søtt, salt og tildels syrlig. Lenge før de engelske tekstene har blitt omdøpt i innlandsk mål. Og enda lenger før de varmt og rommelig blir framført av Ånnevik supplert av et jazzutdanning-tungt seksmannsorkester.

Så later man heller ikke som om selv de mest banale popsangene her, som Spice Girls sin «Say You’ll Be There», er lettfattelige. Man snirkler seg fram i arrangementene. Som for å vise fram gullet der man ikke trodde det var mulig å finne noe av varig verdi.

Der den virkelige verdien er Ånneviks nye ord. Som oftest mye bedre enn de engelske originalene. På Astrid S sin «Think Before I Talk» er for eksempel refrenget «Maybe I should think before I talk, I get emotional and words come out all wrong». Hamarsingen løfter dette til «Jeg skulle tenkt gjennom det jeg sa / det går i svart og da stikker orda av».

Slik løftes det lyriske i tekstene fram. Ikke alt løses like mykt, på den ene av to Joni Mitchell-covere, har muligens ønsket om å tolke et stort forbilde stått i veien når «skate away» bli til «skyve fra» på «Elv». Ikke til forkleinelse for gjendiktningen som sådann - den omfavner skøyteisen etterhvert. Men i ører som har hørt for mye på originalene krever disse mer tilvenningen en for eksempel Bjørk-tolkningen «Ny tråd». Selv om nyansene blir mer forsiktige også der.

Så kan man selvsagt lure på hvorfor det er lagt inn herretekster (Alf Prøysen og Marius Müller) på norsk, mens de kvinnelige artistene er tolket til norsk.

Slikt blir konspirerende pirk i en overraskende helhetlig og gjennomtenkt utgivelse, som fortjener å ikke bli oversett.

Selv om den altså er oversatt.

