Sverige holdt Eurovision-avstemning: Norge fikk null poeng

Svenskenes TV-seere og jury var enige: Årets Melodi Grand Prix-vinner fortjente ingen poeng i Eurovision Song Contest.

Denne uken skulle to semifinaler og selve ESC-finalen gått av stabelen i Rotterdam. Det ble det som kjent ikke noe av.

Flere land har imidlertid trommet sammen et substitutt, og torsdag kveld holdt SVT en TV-konkurranse hvor målet var å finne ut hvilke bidrag som ville fått hvilke poeng fra den svenske juryen og det svenske publikum.

Vinneren var nordisk: Island gikk av med seieren. Den fikk full pott av både folk og jury.

Ulrikke Brandstorps «Attention», derimot, fikk ingenting.

Svenskene er historisk sett vanligvis rause mot de norske ESC-bidragene. Så sent som i fjor fikk KEiiNOs «Spirit In The Sky» toppscoren på 12 poeng av det svenske folket. Juryen nøyde seg da med fire poeng til Norge.

Ifølge SVT kom det inn 1,46 millioner stemmer torsdag kveld. Folk og jury var også enige om at Malta var nest best.

VG har forsøkt å kontakte NRKs ESC-delegasjonsansvarlige og Ulrikke Brandstorps manager for kommentar til saken, så langt uten respons.

NRK skal ha en tilsvarende ESC-sending fredag kveld.

