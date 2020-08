SKAL SATSES TUNGT PÅ: Angelina Jordan har underskrevet platekontrakt med kjempen Republic Records, opplyser hennes onkel og manager, Michael Astar. Foto: Per Heimly

Angelina Jordan signerte med storselskap

14-åringen kommer bokstavelig talt i godt selskap med blant andre Taylor Swift, Ariana Grande og en rekke andre storselgere på plateselskapet Republic Records.

Det er i et intervju med Music Norway at Jordans onkel og manager, Michael Astar, kommer med nyheten. Republic Records er et underbruk av Universal Music Group og har nytt stor suksess de siste årene med nevnte Swift og Grande, samt for eksempel Post Malone og Julia Michaels.

Republic Records har også samarbeidsavtaler med selskapene til artister som blant andre Drake, The Weeknd, Lil Wayne og Nicki Minaj.

I intervjuet forteller Astar at flere svært store bransjenavn har fløyet inn til Norge i privatfly for å overtale han og Angelina Jordan til å signere en kontrakt med deres selskap, kontrakter som aldri har vært tilfredsstillende nok og som han høflig har avvist.

Michael Astar har brukt lang tid for å finne de rette samarbeidspartnerne for en avtale i USA etter niesens oppsiktsvekkende opptreden på «America’s Got Talent» på nyåret.

– Du trenger å velge noen med rett kjemi. Dette er mennesker du skal jobbe med daglig, du må ha en god følelse og kjemi med teamet du har valgt, sier Astar i intervjuet.

Han svarer ikke direkte på spørsmål fra Music Norway om planene den nærmeste tiden.

– Kan ikke fortelle så mye, men dette kan jeg si; det kommer til å bli fantastisk, globalt.

Et annet interessant moment i intervjuet er at Angelina Jordans opptreden i «America’s Got Talent» lenge hang i en tynn tråd på grunn av at programmet er heftet med langvarige kontrakter som i verste fall kan tvinge en deltaker over i et spesielt management og plateselskap.

For Michael Astar var dette helt utelukket.

– Så gikk det litt tid og de kontaktet meg på ny for å spørre om hun ville synge på showet deres. Da overtalte jeg dem til å gi meg en kontrakt der Angelina var fullstendig løst fra noen som helst avtale dersom hun opptrer, sier han til Music Norway.

Publisert: 28.08.20 kl. 21:45

