Britney vil gi verden innsyn i krangelen med faren

James Spears (68) vil holde detaljene i rettskrangelen med datteren hemmelig. Britney (38) protesterer.

Helt siden Britneys voldsomme sammenbrudd i 2007 har faren vært formynder over hennes privatliv og finanser. Det som var ment som en ettårig ordning, ble utvidet.

I fjor måtte pappa Spears som følge av egne helseproblemer overlate ansvaret til en midlertidig verge.

Popstjernen søkte tidligere i år om å få den midlertidige vergen til å overta ansvaret permanent og å stoppe farens innblanding. James Spears har motsatt seg dette. Han krever samtidig at innholdet i rettsdokumentene skal være unndratt offentligheten.

Nå melder en rekke amerikanske medier, som TMZ og ABC News at Britney protesterer på dette.

«Free Britney»

Popartisten og hennes advokater skal nå ha gått rettens vei med ønske om full åpenhet rundt rettskrangelen, så hele verden kan få innsyn i detaljene. Dette tolker amerikanske medier som en seier for Britneys tilhengerskare.

Den siste tiden har det nemlig vært et sterkt engasjement i sosiale medier blant Britneys fans verden over under emneknaggen #FreeBritney. Spekulasjonene går ut på at Britney nærmest har mistet all frihet og kontroll over eget liv som følge av farens vergemål.

Mens Britneys far skal ha omtalt spekulasjonene som «latterlige», heter det i søknaden fra Britneys apparat at oppmerksomheten fra verden er forståelig med tanke på hvordan vergemålet er blitt praktisert.

Britney oppgir angivelig at det er i hennes personlige og profesjonelle interesse at faren slutter å være verge, og at den nye – Jodi Montgomery – overtar på fast basis.

«Verden ser på», står det angivelig i søknaden. Det hevdes også der at «Britney verdsetter fansens omsorg og engasjement». Vedlagt søknaden om innsyn skal det også være dokumentasjon om «Free Britney»-bevegelsen.

Britney har ellers ligget lavt i offentligheten det siste året. Tobarnsmoren kunngjorde på nyåret i fjor at hun må ta en «helsepause» på grunn av private problemer.

I fjor sommer viste hun seg imidlertid første gang i offentlig sammenheng med sin iranske kjæreste.

