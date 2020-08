ALVORLIG SYK: Sarah Harding. Foto: Matt Crossick/PA Wire

Sarah Harding fra Girls Aloud har fått brystkreft med spredning

38-åringen var del av en av nyere tids største britiske popsuksesser. Nå kjemper hun for livet.

I britisk presse har det i senere tid vært spekulasjoner rundt hvor Sarah Harding har «blitt av» – og forklaringen er trist nytt.

I sin første Instagram-post på over to år, og på Twitter, forteller popstjernen selv:

«Tidligere i år ble jeg diagnostisert med brystkreft, og et par uker tilbake mottok jeg den knusende beskjeden om at kreften har spredt seg til andre deler av kroppen min. Jeg går for tiden til ukentlig cellegiftbehandling og jeg slåss så hardt jeg bare kan», skriver hun.

38-åringen forteller at hun ikke egentlig ønsker å sjokkere folk med en slik nyhet i sosiale medier.

Men etter å ha sett omtale på nett om at hun var blitt observert på sykehus, fant hun det nå best å fortelle hva som foregår.

Prøver å være optimist

Harding takker familie, venner og det britiske helseapparatet for hjelp og støtte.

«Jeg gjør mitt aller beste for å holde meg optimistisk, og kommer til å holde dere oppdatert her på hvordan det går med meg. I mellomtiden håper jeg dere alle forstår og respekterer mott ønske om privatliv i denne vanskelige tiden.»

Girls Aloud var aldri noe stort fenomen i Norge, ei heller globalt, men i Storbritannia var de simpelthen enorme: Samtlige av gruppens 20 første singler ble topp 10-hits på de britiske øyer i perioden 2002–2009; fire av dem gikk helt til topps.

SUKSESSGRUPPE: Girls Aloud, her i 2009. Fra venstre: Nadine Coyle, Kimberly Walsh, Sarah Harding, Nicola Roberts og Cheryl Cole Foto: Joel Rya AP

Kvintettens mest kjente medlem er Cheryl Cole. Hun postet dette på Twitter samtidig som bandkollegaen delte kreftnyheten:

I etterkant av Girls Aloud-glansdagene har Harding jobbet som skuespiller og modell.

I 2017 vant hun britiske «Celebrity Big Brother».

Publisert: 26.08.20 kl. 13:56

