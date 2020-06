BRUDEBILDE: Elton John og Renate Blauel utenfor St. Marks-kirken i Sydney, Australia, 14. februar 1984. Foto: Anonymous / AP

Ekskona går rettens vei mot Elton John

Renate Blauel (67) krever rettskjennelse for popkongen (73), som hun var gift med i fire år.

Nå nettopp

Tyske Blauel har ligget lavt i offentligheten etter skilsmissen fra Elton John i 1988. Elton John på sin side har uttalt at han har kjent på dårlig samvittighet overfor ekskona, som han giftet seg med i Australia i 1984.

Nå melder BBC at Blauel krever rettskjennelse overfor Elton John, såkalt forføyning, som går ut på å pålegge en part enten å gjøre eller avstå fra bestemte handlinger.

Detaljene i rettspapirene som ble registrert i forrige uke, er ikke kjent, men denne typen kjennelser dreier seg oftest om uenighet rundt offentliggjøring av privat og personlig materiale.

KORT EKTESKAP: Renate Blauel og Elton John i Monaco i 1984. Foto: HERVE MERLIAC / AP

Blauels advokat bekrefter overfor BBC at papirene er sendt til retten, men at de håper saken kan løses i minnelighet og privat. Elton Johns representanter ønsker angivelig ikke å kommentere saken.

Renate Blauel, tidligere flyvertinne og senere lydtekniker innen platebransjen, møtte Elton John i 1983. Da de giftet seg året etterpå, visste hverken hun eller verden at han var homofil.

De to har siden vært svært ordknappe om det kort ekteskapet, men Elton John kom med sjelden betroelse på Instagram i 2017 i forbindelse med et Australia-besøk:

«For mange å siden valgte jeg Australia som sted for mitt giftermål med en vidunderlig kvinne, som jeg føler så mye kjærlighet og beundring for. Mer enn noe annet ønsket jeg å være en god ektemann, men jeg fornektet hvem jeg egentlig var, noe som påførte kona mi sorg – og etterlot meg med enorm skyldfølelse og anger», skrev han under et bilde av seg og ektemannen David Furnish (57), som han giftet seg med i 2014 og har fått to barn med ved hjelp av surrogati.

Publisert: 26.06.20 kl. 14:50

