PAR: Paris Jackson og Gabriel Glenn, her i Los Angeles i fjor sommer. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Paris Jackson ga ut EP med kjæresten

Michael Jacksons datter (22) og kjæresten Gabriel Glenn (32) har startet duo og ga tirsdag ut fem låter.

For mindre enn 20 minutter siden

The Soundflowers, kaller de seg. Paris Jackson og Gabriel Glenn, som har vært et par i to år, viser nå frem sitt musikalske samarbeid.

Blant låtene på EP-en er «Your Look (Glorious)», som de også har laget romantisk musikkvideo til. Såre «Geronimo», som Paris skrev da hun var 15 år, er også med. Sangen handler om tap, hjertesorg og avskjed.

Om smerte

– Mye av musikken vår, enkelte av låtene på EP-en og blant sangene som kommer senere, handler om smerte, sier Paris i en pressemelding ifølge Billboard.

Popdebutanten tror mange nok vil oppfatte repertoaret som «emo og trist».

– Og det er greit. Men jeg håper at sangene vil trøste alle som har det sånn som jeg hadde de da jeg skrev dem, særlig «Geronimo». Jeg vil at lytterne, som kjenner seg igjen i tekstene, skal vite at de ikke er alene – og at ting blir bedre, sier 22-åringen.

Onsdag ettermiddag er det første døgnets respons ennå ikke oppdatert på Spotify, så duoen står i skrivende stund kun oppført med 26 månedlige lyttere.

Paris føler at omverdenen nå endelig får se henne som den hun er.

– Det er første gang jeg får dele fra min reise på min egen måte, sier hun.

TV-serie

Det er nemlig ikke bare musikk duoen er aktuell med. 30. juni har paret premiere på sin nye dokuserie «Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn» på Facebook Watch.

I løpet av seks episoder skal publikum bli bedre kjent med Paris og kjæresten.

DUO: Paris Jackson og Gabriel Glenn i Hollywood i oktober i fjor. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Paris var 11 år da pappa Michael Jackson brått døde 25. juni, 2009. Hun har de siste årene figurert i rampelyset i forbindelse med både modelloppdrag og skuespillerjobber. Paris har også vært åpen om psykiske lidelser.

Michael etterlot seg også to sønner, Michael Joseph Jackson (23) og Prince Michael Jackson (18).

Publisert: 24.06.20 kl. 15:07

