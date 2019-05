UNGE OG LOVENDE: Magne Furuholmen, Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy i 1984, året den første versjonen av «Take On Me» ble utgitt. Foto: Ilpo Musto/REX/REX

a-ha på Spotify: «Take On Me» mest spilt fra året den kom ut

35 år etter utgivelsen er «Take On Me» en av verdens mest populære sanger, med betydelig oppsving de siste årene. – Sprøtt, mener Magne Furuholmen i a-ha.

Nå nettopp







Er du nordmann over en viss alder – la oss si 40? – er sjansen stor for at du har et sterkt forhold til a-ha -hiten «Take On Me».

Den eneste norske låten som har toppet hitlisten i USA, er imidlertid ikke noe særnorsk retrofenomen – den er den dag i dag en av de mest populære popklassikerne i verden.

Dette understrekes i en oversikt nylig publisert av den ledende amerikanske listetjenesten Chart Data – se listen i sin helhet nederst i saken.

Den viser hvilke låter som er mest avspilt på verdens største streamingtjeneste, basert på året de er gitt ut. Altså den største låten fra hvert år. Og «Take On Me» går av med seieren i 1984.

Riktignok var det 1985-utgaven av «Take On Me» som ble en global slager. Versjonen som kom i 1984 var ikke tilgjengelig digitalt før i 2015.

Men «Take On Me» ville også vært med på listen dersom den ble knyttet til 1985.

a-ha-låten har i skrivende stund 463 millioner avspillinger; listens 1985-vinner har 255 millioner.

– Det er fantastisk å oppleve den vedvarende, globale interessen for «Take On Me», og hver påminnelse av denne arten er like gledelig, sier a-ha-manager Harald Wiik.

Han anslår at rundt 30 prosent av det administrative arbeidet med a-ha har med forvaltning av «Take On Me» å gjøre.

Snart milliard på YouTube

Chart Datalistens konsept medfører at mange av tidenes mestselgende artister og største hitmakere ikke når opp. Som The Beatles, Bruce Springsteen, Madonna og Rihanna.

Eller Michael Jackson, hvis «Billie Jean» fra 1982 er hans mest populære på Spotify. Med sine 517 millioner er den større enn «Take On Me» – men det hjelper lite, all den tid Totos 1982-slager «Africa» har 552 millioner.

Mange av listens eldre låter har i likhet med «Take On Me» rundt en halv milliard avspillinger.

les også Se bildene: Slik ser a-ha-Pauls nye 44-millioners villa i Venice Beach ut

For å understreke a-ha-hitens popularitet i nyere tid, her er Spotify-tall for et knippe andre singler som toppet USAs offisielle hitliste Billboard Hot 100 i 1984–1985:

* Van Halen: «Jump» – 240 millioner

* Bryan Adams: «Heaven» – 128 millioner

* Dire Straits: «Money For Nothing» – 126 millioner

* Madonna: «Like A Virgin» – 64 millioner

* Paul McCartney & Michael Jackson: «Say Say Say» – 24 millioner

På YouTube har «Take On Me» i skrivende stund 886 millioner visninger. Harald Wiik anslår at den vil passere milliarden i løpet av året. At låter når én milliard på YouTube har blitt ganske vanlig, men det er nesten bare ferske hits som gjør det.

– Så vidt jeg vet vil den være den eldste låten som oppnår et slikt antall visninger, og her er vi jo ved det mest imponerende: «Take On Me» hadde vært en internasjonal superhit selv om den kun var et par år gammel, sier Wiik.

Han forteller at låten nå har passert fem millioner radiospillinger i USA.

– Det vil si 300–400 ganger om dagen i snitt, i 35 år.

Topp 5 fra 1900-tallet

Billboard publiserte i oktober en liste over de mest streamede sangene i verden (på alle plattformer samlet) fra 1900-tallet.

Der kom «Take On Me» på femteplass, i celebert selskap bak Queens «Bohemian Rhapsody», Nirvanas «Smells Like Teen Spirit» og to Guns N’Roses-låter: «Sweet Child O’Mine» og «November Rain».

Samme måned rangerte New York-utgaven av TimeOut de beste sangene fra åttitallet. «Take On Me» fikk sølvmedalje, bak Whitney Houstons «I Wanna Dance With Somebody» (som har 321 millioner på Spotify).

a-ha-låtens nedslagsfelt i nåtidens populærkultur kan illustreres ved at det veletablerte amerikanske rockbandet Weezer ga ut en coverversjon tidligere i år, med en video hvor vokalisten spilles av 16 år gamle Finn Wolfhard – et av Hollywoods heteste unge navn, kjent fra TV-serier som «Stranger Things» og filmer som nyinnspillingen av Stephen Kings «It» på CV-en.

I 2013 scoret den amerikanske rapperen Pitbull en Topp 10-hit verden over sammen med Christina Aguilera. Låten «Feel This Moment» var basert på et «Take On Me»-sample – se Morten Harket opptre med dem her:

Det amerikanske businessmagasinet Quartz skrev i desember en artikkel om «Hollywoods favorittlåt i 2018» – som altså var «Take On Me» – og hyller sangens «uutslettelige skjønnhet».

I artikkelen påpekes det at «Take On Me» var kreditert i soundtracket til ti Hollywood-filmer i 2018 (og fem hver i 2016 og 2017) – og da er ikke prominent bruk i TV-serier som HBOs bejublede «The Leftovers» inkludert.

Blant 2018-filmene «Take On Me» figurerer tydelig i er «Deadpool 2», «Ready Player One», «Riverdale» og «Transformers»-avstikkeren «Bumblebee».

– Fenger nye generasjoner

– «Take On Me» har vært mye benyttet i Hollywood opp gjennom årene. Men det kan se ut som det toppet seg i 2018, av en eller annen grunn, sier Magne Furuholmen.

Han tror den pågående og tilsynelatende stigende interessen har å gjøre med at nåtidens regissører vokste opp med «Take On Me».

– Den har jo også blitt en slags referanselåt for veldig forskjellige artister – fra Ed Sheeran til Kanye West – og har etter hvert vist seg ganske sjangeroverskridende, i og med at deler av den er gjort tilgjengelig for et yngre publikum i diverse hip hop-utgivelser, for eksempel.

Og ikke minst, understreker a-has keyboardist:

– Amerikanere elsker låter som gikk til nummer én på Billboard. Det er jo sprøtt, og unektelig morsomt, at vår aller første singelutgivelse som band har en så vedvarende suksess, og ser ut til å fenge nye generasjoner som ikke engang var født da vi ga den ut.

TILBAKE PÅ SCENEN: I oktober og november legger a-ha ut på en 15 konserter lang arenaturné i Europa, sentrert rundt debutalbumet «Hunting High And Low». Sjansen for å få hørt platens åpningsspor «Take On Me» på konsertene er god. Foto: Knut Erik Knudsen

PS. En annen låt på Chart Datas Spotify-liste har også mye norsk i seg: 2009-vinneren «Hey, Soul Sister» med det amerikanske bandet Train er skrevet av Espen Lind og Amund Bjørklund, i samarbeid med bandets vokalist. Lind og Bjørklund var også tungt involvert i produksjonen.

PPS. Ingen svenske artister er på listen.

Chart Datas liste

De mest populære sangene på Spotify, år for år, ifølge Chart Data:

1960: Sam Cooke – «Wonderful World»

1961: Elvis Presley – «Can't Help Falling In Love»

1962: Sam Cooke – «Bring It On Home To Me»

1963: Andy Williams – «It's The Most Wonderful Time Of The Year»

les også Konsertanmeldelse a-ha: Norsk pophistorie i finstas

1964: The Animals – «The House Of The Rising Sun»

1965: The Rolling Stones – «(I Can't Get No) Satisfaction»

1966: The Rolling Stones – «Paint It, Black»

1967: Marvin Gaye & Tammi Terrell – «Ain't No Mountain High Enough»

1968: Jimi Hendrix – «All Along The Watchtower»

POPULÆR TOLKNING: Jimi Hendrix stiller med en av listens få coverlåter, Bob Dylans «All Along The Watchtower». Foto: TT NYHETSBYRÅN

1969: Creedence Clearwater Revival – «Fortunate Son»

1970: Creedence Clearwater Revival – «Have You Ever Seen the Rain?»

1971: Led Zeppelin – «Stairway To Heaven»

1972: Stevie Wonder – «Superstition»

1973: Aerosmith – «Dream On»

1974: Lynyrd Skynyrd – «Sweet Home Alabama»

les også Paul Waaktaar-Savoy i a-ha: Lammes av sosial angst

1975: Queen – «Bohemian Rhapsody»

1976: The Eagles – «Hotel California»

1977: Queen – «We Will Rock You»

1978: Queen – «Don't Stop Me Now»

1979: AC/DC – «Highway To Hell»

1980: Queen – «Another One Bites The Dust»

FLEST PÅ LISTEN: Queen har hele fire av de 60 låtene på listen. Her avbildet i 1976. Fra venstre: John Deacon, Freddie Mercury, Roger Taylor og Brian May. Foto: PA/PA Wire

1981: Journey – «Don't Stop Believin'»

1982: Toto – «Africa»

1983: The Police – «Every Breath You Take»

1984: a-ha – «Take On Me»

1985: Tears For Fears – «Everybody Wants To Rule The World»

HELDIGE: Hadde Chart Data regnet «Take On Me» som en 1985-sang hadde ikke britiske Tears For Fears fått være med. Foto: Per Fronth Nygaard

1986: Bon Jovi – «Livin' On A Prayer»

1987: Guns N’Roses – «Sweet Child O' Mine»

1988: Tracy Chapman – «Fast Car»

1989: Tom Petty – «Free Fallin'»

1990: AC/DC – «Thunderstruck»

DOBBEL: AC/DC har to låter på listen, til tross for at katalogen deres ikke ble tilgjengelig på Spotify før 2015. Her er Brian Johnson og Angus Young på scenen i Telenor Arena 2009. Foto: Trond Solberg

1991: Nirvana – «Smells Like Teen Spirit»

1992: Radiohead – «Creep»

1993: Counting Crows – «Mr. Jones»

1994: Mariah Carey – «All I Want For Christmas Is You»

1995: Oasis – «Wonderwall»

1996: Spice Girls – «Wannabe»

GIRL POWER: Chart Datas liste er mannsdominert, for å si det mildt, men Spice Girls anno 1996 er med. Fra venstre: Emma Bunton, Mel C, Mel B, Victoria Beckham og Geri Horner. Foto: Camhi, Franck

1997: The Verve – «Bitter Sweet Symphony»

1998: The Goo Goo Dolls – «Iris»

1999: Red Hot Chili Peppers – «Californication»

2000: Linkin Park – «In The End»

DUETT: Linkin Park, her representert ved nylig avdøde Chester Bennington (t.h.), har to låter på listen – den ene et samarbeid med Jay-Z. Foto: TAMMIE ARROYO/TMRRY ARROYO

2001: System Of A Down – «Chop Suey!»

2002: Eminem – «Lose Yourself»

2003: The Killers – «Mr. Brightside»

2004: Jay-Z/Linkin Park – «Numb/Encore»

les også a-ha på «Rock in Rio» i 1991: Publikumsrekord og totalslakt

2005: Coldplay – «Fix You»

2006: Snow Patrol – «Chasing Cars»

2007: Kanye West – «Stronger»

2008: Jason Mraz – «I’m Yours»

2009: Train – «Hey, Soul Sister»

LUSKET I KULISSENE: Amund Bjørklund (t.v.) og Espen Lind var tungt involvert i Train-hiten «Hey, Soul Sister». Foto: Espen Braata

2010: Foster The People – «Pumped Up Kicks»

2011: Macklemore & Ryan Lewis: «Can't Hold Us»

2012: Passenger – «Let Her Go»

2013: Hozier – «Take Me To Church»

2014: Ed Sheeran – «Thinking Out Loud»

2015: Major Lazer/MØ/DJ Snake – «Lean On»

2016: Drake/WizKid/Kyla – «One Dance»

2017: Ed Sheeran – «Shape Of You»

STØRST: Ed Sheerans «Shape Of You» er foreløpig den eneste låten som har passert to milliarder avspillinger på Spotify. Foto: Markus Schreiber/TT NYHETSBYRÅN

2018: Drake – «God's Plan»

2019: Ariana Grande – «7 Rings»

Publisert: 04.05.19 kl. 10:49