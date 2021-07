MAMMA: Christel Alsos avbildet i forkant av et pressetreff for fjernsynsserien «Hver gang vi møtes». Foto: Andersen, Cicilie S.

Christel Alsos har fått sitt første barn: − Totalt overveldet

Christel Alsos og Finn-Erik Rognan har blitt foreldre. Artisten meddeler nyheten på sin egen instagramprofil.

– Vi er totalt overveldet og uendelig takknemlige for å få oppleve livets største, lille mirakel; å få bli mamma og pappa til en liten gutt. Verden blir virkelig aldri den samme, sier Alsos via manager Cecilie Torp-Holt, til VG.

– Plutselig går to av tre i husstanden i bleier, griner uoppfordret og døgnet er like forvirrende som midnattssola i nord. Men tilværelsen er desto lysere, legger hun til.

Christel Alsos er forlovet med Finn-Erik Rognan. De møttes på innspillingen av «Hver gang vi møtes» i 2018, da Rognan var regissør for programmet.

Nå har de fått sitt første barn sammen. På Instagram skriver hun at sønnen deres kom til verden 11. juli. Han har fått navnet Felix Winter.

– Jeg har aldri før kjent på så store følelser av lykke, glede, bekymring, ansvar og mening. Et hav av nye tanker og perspektiver jeg ikke ante noe om, skriver hun på Instagram.

– Verdenen min er helt forandret og jeg er så fortapt og forelsket i denne gutten og vår lille familie. Dette har virkelig sprengt ut noen nye rom i hjertet, og nå banker det også på utsiden av kroppen, skriver hun på Instagram.

VG snakket med Alsos da det ble kjent at hun og forloveden skulle bli foreldre. Den gangen uttalte Alsos, via manageren sin Cecilie Torp-Holt, at hun gledet seg:

– Vi er utrolig spente og glade over å få oppleve dette sammen og gleder oss enormt til å bli kjent med dette nye, lille mennesket som skal flytte inn hos oss og snu opp ned på tilværelsen. Litt uvirkelig fremdeles, men mest av alt skikkelig fint, sa Alsos via manageren sin.

Rognan var tidligere gift med TV 2-profilen Isabella Martinsen, som han har en datter sammen med.

Christel Alsos fikk gjennombruddet sitt med debutalbumet «Closing the Distance» i 2007. Siden har hun gitt ut tre album til, og har vært nominert til Spellemannprisen fire ganger.

