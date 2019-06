KARPES GULLGUTT: Kaleb Isaac Ghebreiesus (19), som går under artistnavnet Isah, fikk livet snudd på hodet da han ble spurt om han ville ta en tur til studioet til Karpe. Foto: Anniken Aronsen/VG

Isah (19) sa opp jobben da telefonen fra Karpe-leiren kom

Stavangergutten forteller at han fikk valget mellom å komme på jobb i skobutikken mandag, eller si opp. Valget falt på Karpe. Nå er hans egen låt en av årets største sommerhits – som fremføres på VG-listas gratiskonsert i Oslo fredag.

Soundcloud-generasjonen. Listen er lang over artister som har slått gjennom etter å ha lagt ut sin første låt på plattformen. Ta den internasjonale suksesshistorien Billie Eilish for eksempel. Eller norske Kygo, for den saks skyld.

Det ble også starten på karrieren til Kaleb Isaac Ghebreiesus, eller Isah som han kaller seg. Som mange andre gutter på ungdomsskolen drømte han om å leve som fotballspiller. Etter å ha blånektet i ett års tid gikk han med på å spille inn en låt med en kompis. Den fikk god respons på SoundCloud, og han bestemte seg for å lage sin egen låt – «E på tur».

Låten havnet på radaren til Unge Ferrari, og dermed var ballen i gang med å rulle.

– Jeg gikk i annenklasse på videregående. Jeg hadde ikke tid til å ta det seriøst, det var så mye skole og fotball og alle andre prioriteringer. Det var bare noe jeg gjorde på siden, forteller 19-åringen.

Jobben eller Karpe

I oktober i fjor fikk han imidlertid en telefonsamtale som skulle endte med at han satset for fullt. Karpes faste fotograf og følgesvenn, Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles, ringte en søndag kveld.

– «Yo, jeg sitter her med Chirag og Magdi. De har nettopp sett deg på P3 og hørt «Lollipop»-låten din, og de digger det. De har veldig lyst til å fly deg til Ålesund, kan du komme», lød forespørselen ifølge Isah.

Først trodde han ikke på det. Så ringte han manageren sin. Så ringte han jobben på Footlocker for å be om fri dagen etter.

– De sa at jeg enten må si opp eller få sparken, fordi jeg hadde tatt så mye fri fra før. «OK, men da slutter jeg», sier jeg.

Dagen etter var han på plass i Ålesund i studioet i Karpe-guttene. Totalt tre turer blir det. Resultatet kan høres på den kritikerroste halvtimes lange «SAS Plus/SAS Pussy». I femmeranmeldelsen fra VG står det at Isah gjør «en stor gjesteopptreden». Nå er de akkurat ferdig med en omfattende turné i Norge og Europa.

– Jeg har ledd meg i hjel med ham tre måneder i strekk. Vi er litt avhengige av ham, sa Chirag Rashmikant Patel i Karpe om Isah til Adresseavisen nylig.

– Livet mitt har økt med 100 prosent, sier Isah selv.

– Det har gjort det. Å leve i den forstand at jeg alltid har penger til mat. Jeg har alltid folk rundt meg som alltid er der hvis jeg trenger noe. Husleien blir dekket. Jeg lever ganske bra, forteller han.

Droppet ut av skolen

Låtsamarbeidet med Dutty Dior, «Hallo», har akkurat bikket fire millioner avspillinger. Den ligger i skrivende stund på 9. plass på VG-lista – og alt tyder på at den klatrer ytterligere kommende fredag.

– Den har gjort det tullete bra. Litt for bra.

– Du kan ikke si det ...

– Nei, jeg kan ikke si det, haha.

Fredag slipper han også sin første EP.

LIVET SNUDD PÅ HODET: Isah skal fredag opptre på Rådhusplassen foran det største publikumet han har stått foran noensinne. Foto: Anniken Aronsen/VG

Videregående fikk han ikke fullført. Det kan alltids fullføres senere. Den opprinnelige planen om å bli økonom ligger på hyllen enn så lenge.

– Nå er jeg ung, musikken kan jeg ta nå. Skole kan jeg ta senere. Hvis jeg kommer for sent inn i musikken, så er det ikke vits.

Sommeren går med på festivaler og jobb. Fredag står han foran titusener av publikummere på Rådhusplassen under VG-listeshowet.

– Det er en milepæl i karrieren. Det er helt galskap.

