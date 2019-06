20 I STIL: Vokalist Till Lindemann på Rammstein-konserten i Gelsenkirchen i mai i år. Bildet er tilgjengeligjort av konsertarrangøren. Foto: Jens Koch

Rammstein til Trondheim i 2020 - avslører tid og arena

Rammstein hopper etter Bjørn Wirkola, Bruce Springsteen og Robbie Williams.

Felles for både Wirkola, Springsteen og Williams er at de har begeistret publikum i hoppbakken Granåsen i Trondheim.

Nå satser Rammstein på å gjøre det samme.

I går annonserte Rammstein at de skulle til Trondheim på sin turné neste år. Nå bekrefter altså arrangøren, All Things Live, at de har landet på Granåsen som sted for konserten.

Datoen blir 26. juli til neste år, og billettene kommer i salg i slutten av neste uke.

– Vi har jobbet veldig hardt med å få Rammstein tilbake til Norge i 2020, sier promotør Mark Vaughn.

Den kommende konserten på Ullevål Stadion, 18. august, ble utsolgt på 15 minutter, ifølge arrangøren.

– Vi hadde en følelse av at Trondheim ville være en fantastisk destinasjon for bandet, og Rammstein var enige. Så bandet kommer, og tar med seg sin enorme produksjon, sier Vaughn.

Bandet er i gang med første runde av sin stadionturné, hvor altså Oslo blir besøkt. Trondheim blir besøkt i runde to av turnéen.

Da Rammstein gjestet Norge i 2012, var VGs anmelder svært imponert.

Rammstein har gjort et bejublet comeback med albumet de slapp 17. mai; det har gått til førsteplass i en rekke land, Norge inkludert.

Publisert: 26.06.19 kl. 10:45