Låtanmeldelse Maria Mena «Not OK» - Alt i orden

Betraktelig mer enn et OK comeback.

«Not OK» kunne kanskje vært en låt fra regjeringsapparatet om folk som bryter viruskarantenen, de som tar på absolutt alle varene i butikken og etterpå hoster på folk i kassa. Eller en låt om hvordan det er å sitte inne og vaske hendene på sjuende uka, kanskje i frykt for å bli smittet av seg selv. Eller at noen andre skal bli det.

Det er den selvsagt ikke.

Maria Mena sitt «comeback» oppfordrer til noe så unorsk som å våge å si fra. Om å stå i sitt eget ubehag, og samtidig være ærlig om det til omgivelsene.

Ja, selv i disse tider. Eller kanskje nettopp i disse tider.

Den handler om å ikke være så innmari supermenneske hele tiden. Om å komme fram med den egentlige virkeligheten sin, og ikke holde ting inne. I følge intervjuer med Mena er teksten basert på historier fra modige venninner og andre sterke kvinner, som har fortalt om da livet ikke var OK.

Som i motsetning til å bare si at ting går greit. Eller at man har det bra. Ikke nødvendigvis rope det ut til alle og enhver, men i alle fall ikke skru av følelsene når noen som bryr seg spør.

Arrangementet har et mer organisk og naturligklingende lydbilde enn det siste vi hørte fra Mena. Som for øvrig var for drøye fem år siden. Her bruker hun og produsent Olav Tronsmoen mørklagte piano-akkorder og markerende gitarer. Det mest elektroniske er det korte «drop»et som runder av det store og mektige refrenget. Det vokser seg større og større fram til det blir et av disse Maria Mena-øyeblikkene som like gjerne kunne vært fra en musikal eller fra det definerende øyeblikket i en film.

I disse ører er det den dramatiske søskenbarnet til tittellåten fra 2011-albumet «Viktoria» og tittelåten fra «Growing Pains» (2015). Stort, uredd og ruvende. Ikke for de som liker å ha følelsene mest på innsiden. Lite og ingenting holdes tilbake.

Det har da aldri skjedd i Maria Menas musikk tidligere heller.

Et merkelig kjapt øyeblikks nedfading mot slutten skjuler muligens at dette skal være (eller har vært) mye lengre og utstrukket enn den tre minutter og tretti sekunder lange singelen.

Det hadde «Not OK» kledd. Men den ville kanskje ikke lage så mye styr.

Den kunne heller fulgt sin egen oppfordring: Lag styr. Ikke vær sterk, vær ærlig. Si fra.

Det er helt OK.

