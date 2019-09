FANT EKSEN DØD: Paulina Porizkova fant eks-mannen Ric Ocasek død i hans leilighet i New York søndag. Foto: Evan Agostini / AGOEV

The Cars-vokalist funnet død av ekskona

Ric Ocasek, vokalist i «The Cars, ble søndag funnet død i sin leilighet i New York av eks-kona Paulina Porizkova. Ocasek ble 75 år gammel.

Det skriver en rekke amerikanske medier, deriblant People og nyhetsbyrået AP.

Da Porizkova fant eks-mannen søndag ettermiddag lokal tid var han bevisstløs og ble erklært død på stedet, men dødsårsaken er foreløpig ikke kjent. Det skal ikke være mistanke om at noe kriminelt har skjedd.

Gruppa The Cars ble stiftet i 1976 av Ocasek og Benjamin Orr. De to ble kjent med hverandre allerede på High School. The Cars og ble en av de store innenfor New Wave med hele 13 Top 40 hits, blant dem sanger som «My Best Friend’s Girl», «Just What I Needed», «Shake It Up» og «Drive». Det var Ocasek som skrev flesteparten av bandets låter.

Bandet ble oppløst i 1988, men gjenforent i 2010 - og året etter kom albumet «Move Like This».

Ric Ocasek fikk mye oppmerksomhet i mars i fjor da det ble kjent at han og supermodellen Paulina Porizkova (54) gikk fra hverandre etter 28 års ekteskap.

HYLLET: The Cars ble i 2018 innlemmet i «Rock & Roll Hall of Fame» - og dette bildet av Ric Ocasek er tatt i den forbindelsen. Foto: David Richard / TT NYHETSBYRÅN

Paret, som har to voksne sønner sammen, har vært separert det siste året uten å ha innviet offentligheten i ekteskapsproblemene. Hun beskrev bruddet den gang på denne måten:

«Familien har alltid vært og vil alltid være som en godt utrustet bil. Når vi fire er sammen, kan vi komme hvor enn veien fører. Men som en sykkel, er det ikke lenger forbindelse mellom min ektemanns og mine pedaler. Så da dropper vi sykkelen», skriver hun på Instagram.

De to møttes da hun spilte i The Cars musikkvideo «Drive» i 1984 - og giftet seg i august 1989. Ocasek har også fire andre sønner fra tidligere forhold.

