Bon Jovi får svenskeslakt to dager før norgesbesøket

Jon Bon Jovi (57) skal ha sunget surt, og bandet slet med lyden i Stockholm onsdag. Mange skal ha gått i protest

Svenske Aftonbladet skriver at publikum i Tele2 Arena var alt annet enn fornøyd.

«For en skuffelse. Så som jeg har lengtet etter denne konserten. Dårligste lyden, hører ikke hva han synger. Pengene tilbake, takk», meldte en indignert gjest ifølge avisen.

Mange av de over 25.000 lytterne skal ha vært så misfornøyd at de valgte å forlate arenaen.

Aftonbladets konsertanmelder Markus Larsson var til stede og sier seg enig med skeptikerne som freser ut galle i sosiale medier.

– Lyden suger ordentlig. Men det er som det er på sånne arenaer som dette. Ingen kan forvente balsam for ørene. Det verste er uansett Jon Bon Jovis stemme. Den klarer ikke det høye registeret i klassikerne lenger. Gi mannen en autotune før brannalarmen går, rapporterte anmelderen inn til egen avis underveis i konserten.

Senere på kvelden skrev anmelder Larsson denne oppsummeringen: Sur sang ødela festen for Bon Jovi.

Den særdeles lunkne mottagelsen kommer altså bare tre dager før Bon Jovi inntar Stavanger som del av verdensturneen «This House Is Not For Sale». Lørdag går rockeveteranene for første gang på scenen i Viking stadion. 25.000 billetter er solgt.

– Grimaser

Larson hevder at det i Stockholm onsdag ofte lød så falskt og anstrengt at publikum bare kunne stå og skjære grimaser.

I anmeldelsen gir imidlertid den svenske rockesynseren Bon Jovi skryt for at bandet kjenner sitt publikum og dermed skjønner at det er de gamle hitlåtene folk har kommet for å høre, som «Living On A Prayer» og «You Give Love A Bad Name». Larsson skriver at det ikke er rart at Bon Jovi har solgt over 130 millioner plater. Problemet er bare at rockerne «aldri innfrir live», mener han.

Bon Jovi spilte i nærmere to og en halv time for «söta bror» før de takket for seg.

– Tilgivende

Også Stavanger Aftenblad tok turen til Stockholm for å se og høre Bon Jovis siste opptreden før norgesbesøket. Anmelder Leif Tore Lindø er heller ikke overvettes begeistret.

«Du skal være veldig glad i Bon Jovi, og veldig tilgivende, for å syntes bandets siste konsert før Stavanger var all verden», skriver han og gir terningkast 3.

Bon Jovi er ikke den eneste stjernen som pepres med kritikk. Nylig måtte comeback-gruppa Spice Girls tåle kjeft for å ha skuffet fansen med dårlig lyd – i Irland.

Ille gikk det også da Madonna entret scenen under Eurovision Song Contest i Israel i forrige måned. Popdronningen fikk massiv slakt over hele linjen, også i VG.

