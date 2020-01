PLATEAKTUELLE: «Entusiaster vil finne masse å glede seg over blant disse elleve sangene. Alle andre kan bruke tiden sin på viktige ting», skriver VGs anmelder om deLillos nye plate.

Plateanmeldelse: deLillos – «Dum som et menneske»: Nye sanger om igjen

Ikke dumt. Men heller ikke essensielt.

35 år etter «Fugl i et bur» og «Johnny Fredrik» er Lars Lillo-Stenberg, Lars Beckstrøm, Lars Lundevall og Øystein Paasche ute med sitt ... 18. studioalbum? For andre enn kvartettens (riktignok flerfoldige) hardbarka fans spiller det neppe noen stor rolle.

I denne fasen av karrieren gir nemlig bandet ut plater som befester deres posisjon som Norges opprinnelige gitarpop-naivister, uten å dytte ettermælet videre i noen retning. Så også med Kyrre Fritzner-produserte «Dum som et menneske», som for ordens skyld kommer utstyrt med en barnlig tegning av Adam, Eva og slangen, signert gruppens frontfigur.

På sitt beste skildrer Lillo-Stenberg voksentilværelsens bittersødme og komplekse stupiditet med nifs presisjon. Slentrende «Bare gråte» er et prima tilskudd til nettopp den siden av bandets katalog – med et mulig nikk til «Parterapi» mot slutten («og jeg lo!»).

Den storøyde, smektende fadohyllesten «Sanger i Lisboa» viser på sin side hvor tett på platthetens avgrunn vår mann kan balansere uten å ramle ned. Bak umiskjennelige tekstlinjer som «kunne Medea heller sunget sin fado/ forvandlet tapet til å bli et credo?» lusker en strøken melodi, mens «Opp til fjells» er et gripende familiedrama i miniatyr.

På albumets andre halvdel stikker Lars Lundevalls barsk-dorske «Rundt i ring» og enkle, men sannferdige «Heller dumme ting» seg positivt ut.

Lars Beckstrøm kommer ikke like heldig ut av det. «Kent Evelyn», en ode til fordums drag- og homoliv på bygda, oppleves for så vidt ektefølt, men skisseaktig. På «Blogg» fremstår han som en gammel mann som hytter neven mot solen. Og tittelsporet høres ut som noe Lillo-Stenberg har skriblet sammen på et kvarter etter å ha skumlest Yuval Noah Hararis «Sapiens» på en tung barolo-snurr.

Siste låt ut heter freidig nok «Enda en sang fra deLillos», og den oppsummerer vel egentlig prosjektet like godt som noe annet. Entusiaster vil finne masse å glede seg over blant disse elleve sangene. Alle andre kan bruke tiden sin på viktige ting.

BESTE LÅT: «Bare gråte»

Publisert: 18.01.20 kl. 11:11

