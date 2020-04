FIRE PÅ TERNINGEN: «Aurora bruker tid på å synge seg inn i seansen. Men med en naken og nær «It Happened Quiet» tar hun kontroll», skriver VGs anmelder. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

Konsertanmeldelse Aurora: Hjemme alene i apokalypsen

Fra småsur start til storslått slutt: Aurora avslutter påsken med stil.

Aurora

Live fra Forum Scene i Bergen

Livestream på vierlive.no

Nettfestivalen «Et annet sted» har vist at norsk musikk ikke bare lever, men at den gjør det i beste velgående – tross mildt sagt utfordrende omstendigheter.

At Aurora Aksnes’ drømske, svære og luftige pop kan og bør funke i dette formatet, er helt opplagt. Og at 23-åringen får æren av å runde av en påske full av overrumplende gode musikkopplevelser, føles rett og rimelig.

Konserten innledes med bilder av den øde og forblåste fasaden til Forum Scene i Bergen. Slik spikrer Aurora og regissør Haakon Mathisen den postapokalyptiske stemningen som er varslet på forhånd.

Gradvis zoomes det inn i selve bygget, der tid og forfall tilsynelatende har fått herje fritt. Det er så man venter på at zombier skal sjangle inn i bildet. Den dvelende filmklassikeren «Nature Boy» lydlegger ferden inn mot scenen, der en enslig Aurora snart bærer «Churchyard» med et lyst, flagrende sceneteppe og konturene av et band i ryggen.

Påfølgende «All Is Soft Inside», også den fra «Infections of a Different Kind, Step 1», bygger seg opp mot et dramatisk klimaks underveis. Men det visuelle røsker langt hardere enn det musikalske, og «Warrior» er såpass småsur at de oppstilte utstillingsdukkene kan være takknemlige for at de ikke har blitt utstyrt med ansiktstrekk.

Denne manglende vokalkontrollen skjemmer også de mest oppjagede delene «Runaway».

Aurora bruker med andre ord tid på å synge seg inn i seansen. Men med en naken og nær «It Happened Quiet» tar hun kontroll – her følger kameraet henne i en runddans som understreker det ekstraordinært ensomme ved situasjonen.

«Hello, people from the planet Earth», sier hun etter hvert, og introduserer «A Different Kind of Human» som et trygt sted for dem som må hanskes med tap og smerte midt oppi isolasjonen. Det er ikke bare hennes beste låt, med god margin, men tar i tillegg konserten videre i en helt riktig retning.

BLE BEDRE: VGs anmelder mener at det tok seg kraftig opp mot slutten av Auroras konsert på Forum Scene. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

«The River» bader hovedpersonen i bølger av laserlys, og er et nydelig skue – servert med overbevisende lydspor. På «Queendom» er Aurora for alvor blitt varm, og miljøeposet «The Seed» er massiv og blytung på best tenkelige måte. En intens «Running With The Wolves» banker filmfølelsen ytterligere inn i mellomgulvet.

Under avsluttende «Daydreamer» deiser hun like godt i bakken, men beroliger oss med at «my ass is fine». Så viser hun fram bandet, overveldet, med «drag me backwards into the bird box» som en av de siste meldingene ut før strømmen går i svart.

Internasjonale seere – og de finnes det presumptivt noen av på denne festivalen – hungrer muligens etter «Frost»-hiten «Into The Unknown», der Aksnes står for den klart mest minneverdige melodilinjen. Den savnes imidlertid ikke.

Men som på alle hjemme alene-fester tar det seg kraftig opp mot slutten av Auroras konsert på Forum Scene. Og aller morsomt blir det når det er på tide å gå hjem.

Publisert: 13.04.20 kl. 23:42

