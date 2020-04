FESTIVALGLEDE: Erna Solberg på Kongsberg Jazz – en av festivalene som nå krever avklaring. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Musikkfestivalene trygler om avklaring: – Desperat situasjon

Det som skulle være festivalsommeren 2020 nærmer seg med stormskritt. Flere av festivalene ber nå helsemyndighetene om å legge ned forbud mot arrangementene.

– Både for festivalene som er først ute og de store næringsaktørene vil jeg beskrive situasjonen som desperat.

Det sier Tone Østerdal, daglig leder i interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører (NKA). De representerer de fleste store og små norske musikkfestivalene.

VG har vært i kontakt med ledelsen i flere av de største festivalene. Stemningen er preget av frykt, usikkerhet og frustrasjon over det de mener er mangel på føringer fra helsemyndighetenes side.

Både NKA og enkeltfestivaler påpeker at utgiftene til å gjennomføre festival baller tungt på seg de siste to-tre månedene før arrangementet skal finne sted.

For de mange festivalene som etter planen skal gå av stabelen i mai, juni og juli brenner det med andre ord godt under bena nå.

Forbud demper tap

Problemet er imidlertid at festivalene får store økonomiske problemer overfor partnere som artister og tjenesteleverandører, dersom festivalene selv går til det skritt å avlyse.

Hvis myndighetene legger ned forbud mot arrangementene som følge av coronapandemien, derimot, mener festivalene at force majeure-klausulen som er standard i de fleste kontrakter utløses, og alle involverte parter fritas for ansvar for mislighold.

TETT I TETT: Verken én eller to meters avstand mellom tilskuerne da Kygo spilte på Findings i 2019. Foto: Frode Hansen

I et brev sendt til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 25. mars skriver NKA:

«Ingen forventer at festivalsesongen 2020 vil kunne forløpe som normalt, men hvilke bestemmelser og forutsigbarheten i rammene som gis er avgjørende for om festivalene vil kunne overleve denne krisen.»

I brevet påpekes det at inntektene fra konsertvirksomhet i Norge 2018 utgjorde drøye 2,8 milliarder kroner – 60 prosent av de samlede inntektene i musikkbransjen.

Overfor VG påpeker Tone Østerdal at flere festivaler etter planen skal finne sted allerede i mai.

– Så dette er prekært for mange nå. Det er rett og slett urimelig at festivalene skal stå alene om valget mellom å ta folkehelsehensyn og det å redde sitt eget og mange andre aktørers levebrød.

Ringvirkninger

NKA-lederen ber myndighetene ta i betraktning at festivalene gir betydelige økonomiske ringvirkninger for lokalt næringsliv – og at konkurser og nedleggelser av festivaler vil bety et vesentlig fattigere kunst- og kulturliv for området de tilhører.

– Det vil få langtidsvirkninger for kulturnæringene som vil ta lang tid å rette opp, og som i sum vil være langt dyrere enn at myndighetene kommer dette feltet i møte nå.

ROPER VARSKU: Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører. Foto: Ellen Lorenzen

Kristine Marie Børresen er kommunikasjonssjef for Buktafestivalen i Tromsø. Hun ber om rask avklaring fra myndighetene.

– Det blir samtidig veldig viktig at det kommer i form av et tydelig og klart forbud, og ikke bare en anbefaling.

Hans-Olav Solli, festivalsjef i Moldejazz, understreker at en festival ikke er en virksomhet som kan gjenåpnes på dagen.

– Moldejazz er som mange andre festivaler opptatt av at man nå fra myndighetshold tar stilling til et eventuelt arrangementsforbud for sommeren, sier Solli.

– Myndighetene må snarest komme med en realistisk vurdering av hvor stor sjanse det er for at vi kan gjennomføre festival. Er den liten, må de bare innføre et arrangementsforbud før vi drar på oss for store utgifter i planleggingen.

– Hvor realistisk?

Kai Gustavsen, festivalsjef i Kongsberg Jazzfestival, minner om at en rekke store festivaler i Europa allerede er avlyst – og viser videre til at både Champions League, fotball-EM og OL er flyttet på.

– Når myndighetene har brukt flere hundre milliarder på å stoppe viruset: Hvor realistisk er det da at det noen uker senere blir tillatt med arrangementer med titusenvis av mennesker, spør han retorisk.

– Vi trenger et ja eller nei nå. Det kan ikke være opp til den enkelte festivalsjef å risikovurdere en pandemi. Alle vet at et forbud med stor sannsynlighet kommer, og alle sitter derfor på gjerdet og venter på en myndighetsavklaring, sier Gustavsen.

– Akkurat nå opplever vi å være uten handlingsrom, sier Frank Nes, daglig leder i Bergen Live, som blant annet arrangerer Bergenfest.

– Som så mange andre har vi forpliktelser overfor artister, leverandører og andre i næringskjeden. Det er et komplekst stykke arbeid som involverer så uendelig mange flere enn bare oss her i Bergen. Det er en hel bransje, både her til lands og internasjonalt, som har akkurat de samme utfordringene.

– Som festival er det utfordrende ikke å vite, sier Jøran Kristensen, kommunikasjonsansvarlig ved Stavernfestivalen.

– Dette er en avgjørelse som påvirker svært mange – ansatte, underleverandører, sponsorer, samarbeidspartnere, artister og ikke minst publikum.

Jobber med tiltak

VG har forelagt problemstillingen for Helsedirektoratet. Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver dette i en epost:

«Vi forstår godt at konsertarrangører og andre som arrangerer festivaler og idrettsarrangementer sommerstid har stort behov for forutsigbarhet vedrørende sommeren 2020. Helsedirektoratet arbeider med råd og tiltak både for de kommende ukene og i et lengre tidsperspektiv. Vi vil bidra til at det kan gis avklaringer rundt større sommerarrangementer så raskt som mulig.»

LOVER AVKLARING: Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Fredrik Varfjell

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører synes dette er positive signaler fra Helsedirektoratet.

– Men vi kan bare nok en gang understreke at det haster. I praksis holdes nå festivalene som økonomiske gisler, og dette er en kulturnæring med milliardomsetning.

Publisert: 03.04.20 kl. 21:45

