ÅRLIG JULETURNÉ: Nilsen legger i år igjen juleferien på hylla for å turnere Norge rundt. Foto: Frode Hansen

Kurt Nilsen har fått barnebarn

41-åringen ble bestefar for første gang, noe han delte med fansen fra scenen i Tønsberg.

Idolveteranen annonserte nyheten under den første av 25 konserter i sin årlige juleturné, skriver Se og Hør.

Annonseringen gjorde han fra scenen, og ble møtt med bekreftende skrik og stor applaus fra publikum.

Det er Nilsens eldste datter, 22-år gamle Marte, som har fått barn. Nilsen ble selv far til henne allerede da han var 18 år. Senere fikk han også en sønn med samme samboer. Etter den tid giftet artisten seg med en annen kvinne, og med henne fikk han enda en sønn. Ekteskapet varte imidlertid ikke.

Kurt ble singel på nytt i fjor da forholdet til hans nye samboer Oda Rivrud (30) tok slutt etter fem år. Etter forholdet mellom de to tok slutt, flyttet bergenseren til Skillebekk i Oslo.

Se og Hør meldte for øvrig allerede i 2017 at Nilsen skulle bli bestefar. Det stemte ikke den gangen, og artisten var ikke spesielt fornøyd med at ukebladet skrev dette.

VG har forsøkt å nå ut til Nilsen, men ingen kommentar er å oppdrive.

Publisert: 29.11.19 kl. 08:12 Oppdatert: 29.11.19 kl. 08:28

