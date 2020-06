DERFOR BLE DET IKKE SEKS: - Musikken bikker tidvis over i kjedsommelig ikke- musikk og ålreit atmosfære der His Bobness kan boltre seg uten metriske, rytmiske eller lyriske begrensninger, mener VGs anmelder. Foto: CBS Photo Archive / CBS

Plateanmeldelse: Bob Dylan – «Rough and Rowdy Ways»: Et amerikansk spøkelse

Dylan opphever skillet mellom høyt, lavt, dypt og bredt på et album som trolig vil vokse i årevis.

Når Bob Dylan nå gir ut sitt 39. studioalbum – det første med originalkomposisjoner på nesten åtte år – er det kanskje ikke dithen man instinktivt søker seg for å prøve å forstå de dype splittelsene i det amerikanske samfunnet anno 2020.

Eller? Kanskje er det nettopp denne sandpapirrøstede skikkelsen som trengs akkurat nå. «Rough and Rowdy Ways» er en plate som baler med med spørsmålet om hvorfor USA ble som det ble, i den grad at den nesten kan betraktes som et hørespill eller en TV-serie.

«Hva ville du tenkt om alt dette om det ikke var Dylan?» er et nærliggende, men ikke særlig fruktbart spørsmål gjennom disse ti låtene.

Case in point: Vår mann bruker ikke mange minuttene på å koble sammen Anne Frank, Indiana Jones og Rolling Stones i et slags poetisk skjebnefellesskap – med Walt Whitman og William Blake som narrative guider.

På «My Own Version of You» høres han ut som en fyllefilosofisk Dr. Frankenstein. Mens 17 minutter lange «Murder Most Foul» – som tar utgangspunkt i mordet på JFK – på fantastisk vis namedropper Eagles, Stevie Nicks, massemordere, jazzlegender, Beethoven og, helt til slutt, seg selv.

«I’ve Made Up My Mind To Be With You», på den annen side, er en glimrende kjærlighetssang som puster fritt uten noen referanser i det hele tatt.

Så hvorfor ikke terningkast seks? Det dønn ærlige svaret: Musikken bikker tidvis over i kjedsommelig ikke-musikk («Goodbye Jimmy Reed») og ålreit atmosfære der His Bobness kan boltre seg uten metriske, rytmiske eller lyriske begrensninger.

Men selv disse strekkene avler verdifulle innsikter. Dylan gir oss utenfortellinger fra et Amerika som gradvis har sunket ned i sin egen kvikksand, avlevert med en hellig rev bak øret og en resignert geip om nebbet.

For dylanologer – og de finnes det en del av, også her til lands – er dette en skattekiste av uoverskuelige dimensjoner. For resten av oss begynner Dylan endelig å gjøre seg fortjent til Nobelprisen i litteratur han mottok like før også den, selvsagt, gikk til helvete.

BESTE LÅT: «Murder Most Foul»

Publisert: 17.06.20 kl. 10:50

