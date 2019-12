VENNER IGJEN?: Her flankeres avdøde Tom Petty av sin kone Dana (til venstre) og datteren Adria Petty under MTV Music Awards i 2012. De to kvinnene har kranglet åpenlyst etter rock-stjernens død. Foto: Matt Sayles / Invision

Tom Pettys etterlatte enige om arveoppgjør

Etter langvarig krangel om arven etter rock-legenden Tom Petty, har artistens enke og hans to døtre endelig blitt enige om fordelingen av arven etter han.

Det skriver Rolling Stone.

Tom Petty døde i oktober 2017, 66 år gammel. Siden den gang har krangelen mellom enken og hans to døtre fra et tidligere ekteskap - og deres respektive advokater - vært både heftig og tilsynelatende uforsonlig, men nå har de altså kommet til enighet.

Tidligere i år gikk døtrene Adria Petty og Annakim Violette til søksmål mot enken Dana York Petty med et krav på fem millioner dollar - drøyt 45 millioner norske kroner. Årsaken var at døtrene mente enken ikke hadde ivaretatt Pettys ønske om at beslutninger rundt hans låtkatalog og jordiske gods skulle likefordeles mellom de tre.

Rolling Stone viser til rettspapirer som avslører at det ble inngått forlik mellom partene - samt Tom Pettys mangeårige manager, Anthony Dimitriades - den 10.desember.

Innholdet i forliket er imidlertid ikke kjent, og ingen av partene har besvart Rolling Stones henvendelser om kommentar.

Uenigheten skal ha hatt direkte innvirkning blant annet på de planlagte utgivelsene av samlingen «An American Treasure» og en jubileumsutgave (25 år) av «Wildflowers» fra 1994. Det er foreløpig ukjent hva som skjer med disse to utgivelsene.

Frontene i forbindelse med disse utgivelsene har vært steile. Alex Weingarten, som er advokat for Pettys to døtre, har uttalte i forbindelse med søksmålet i våres til Rolling Stone at rock-stjernen var klar på at hans musikk skulle ivaretas både av døtrene og enken Dana.

– Dana har nektet å respektere Toms eksplisitte ønsker og istedet insistert på å misbruke Toms livsverk til fordel for sine egne egoistiske interesser, uttalte Weingarten, og la til at de ikke lenger kunne stå stille og se Dana Petty respektløst behandle Tom Pettys ønsker, musikk og arv.

Den gangen kontret Dana Pettys advokat, Adam Streisand, i en annen uttalelse.

– Dette feilslåtte og grunnløse søksmålet demonstrerer dessverre akkurat hvorfor Tom Petty utpekte sin kone til å bli alene med autoriteten til å føre arven hans videre. Dana kommer ikke til å tillate destruktivt nonsens som dette for å distrahere henne fra å beskytte arven etter sin ektemann.

