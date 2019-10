LÅTSKRIVER: Ingrid Helene Håvik har kopiert for mye på den nye Highasakite-singelen, mener flere. Foto: Krister Sørbø

Stephen Stills’ forlegger vil kontakte Highasakite etter beskyldninger om mulig plagiat

Bandets nye singel vekker reaksjoner for angivelig likhet med Crosby, Stills & Nash-klassiker fra 50 år tilbake. Nå varsler et amerikansk forleggerselskap at de vil ta affære.

Tre uker tilbake slapp duo-utgaven av Highasakite – som nylig vant en juridisk krangel – en ny singel, titulert «Can I Be Forgiven».

I en pressemelding for singelen het det at den «viser et band som sprudler av skaperglede».

Men tittelen kan vise seg å bli profetisk, for det kan hende at duoen blir nødt til å be om nettopp tilgivelse for låten.

I etterkant av slippet har flere påpekt at «Can I Be Forgiven» har store likheter med Crosby, Stills & Nash-klassikeren «Helplessly Hoping».

Sistnevnte er fra trioens sagnomsuste debutalbum, utgitt i 1969 – en av hippietidens store leirbålklassikere, og bandets nest mest populære låt på Spotify.

– Ligner mistenkelig

I den lukkede Facebook-gruppen «Den nye platepraten» har mange engasjert seg i det de mener er et plagiat-tilfelle.

«Jeg liker et classy tyveri like mye som den neste fyren, men dette var jo bare tarvelig», skriver et medlem.

«Et skamløst og deprimerende låttyveri (...) Man skal hylle sin inspirasjonskilder, ikke skjule dem!», tordner en annen.

Likheten mellom låtene ble denne uken diskutert i musikkprogrammet «Stjernepose» på NRK P13, som konkluderte med at Highasakite har «nasket» fra Crosby, Stills & Nash.

«Ligner mistenkelig i verset», var dommen fra anmelder Audun Vinger i Dagens Næringsliv. «Minner om CSN», mente Klassekampen.

Hva synes du? Hør klipp fra sangene her:

«Helplessly Hoping» er skrevet av Stephen Stills. På «Can I Be Forgiven» er kun Highasakite-vokalist Ingrid Helene Håvik oppført som låtskriver.

VG har vært i kontakt med Stills’ forleggerselskap, Wixen Music Publishing.

– Vi kommer til å kontakte Highasakite for å diskutere denne saken, skriver selskapets president Randall Wixen i en epost til VG.

CSN: Stephen Stills (t.v.), David Crosby og Graham Nash, en av rockens første «supergrupper», her avbildet i 1969. Foto: Michael Ochs Archives

Wixen Music Publishing forvalter låtskriverrettigheter for en rekke av rockhistoriens største navn.

Blant klientene deres er Neil Young, The Beach Boys, Al Green, Missy Elliott, Rage Against The Machine, Santana og Weezer. Wixen tar seg også av rettighetene til avdøde storheter som Tom Petty og Janis Joplin.

Milliardsøksmål

I 2017 gikk Wixen til et gigantsøksmål mot Spotify, med krav om over 14 milliarder norske kroner for det de mente var ulisensiert bruk av deres materiale.

Saken ble løst ved forlik, ifølge blant andre Billboard. Det er ikke kjent hva den økonomiske avtalen ble, men både Wixen og Spotify sa seg fornøyde offentlig.

På Wixens nettside reklamerer de blant annet med denne teksten:

«Vårt spesialfelt er å finne uinnkrevde og underbetalte avgifter (...) sikrer at du får betalt hver eneste krone katalogen din inntjener.»

Highasakites «Can I Be Forgiven» har fått brukbar mottagelse. I skrivende stund er låten avspilt 836.000 ganger på Spotify, og den klatret fredag fra 39. til 27. plass på VG-lista.

– Ikke uvanlig

VG har vært i kontakt med Ingrid Helene Håvik og Highasakite-manager Glenn Larsen for kommentar til denne saken. De henviser til bandets plateselskapssjef og forlegger, Frithjof Hungnes i Propeller Recordings.

Hungnes sier at de ikke har hørt fra Wixen ennå.

– Men det er jo ikke uvanlig med sånne diskusjoner mellom publishing-selskaper. Det hender jo at to låter har noe likt ved seg, og selv om det er ganske stor forskjell på melodiene på disse låtene er det ikke vanskelig å se at man kan få assosiasjoner til «Helplessly Hoping».

