Sia forteller at hun lider av syndrom

Popstjernen (43) forteller fansen at hun lever med kroniske smerter.

Australske Sia Kate Isobelle Furler, som hun opprinnelig heter, postet natt til lørdag norsk tid et innlegg på Twitter, der hun betror at hun lider av bindevevssykdommen.

«Hei, jeg sliter med kroniske smerter, en nevrologisk lidelse som heter Ehlers-Danlos' syndrom. Jeg ønsker bare å si til dere som plages av smerter, enten de er fysiske eller psykiske, at jeg elsker dere. Stå på. Livet er forbanna vanskelig», skriver Sia før hun runder av med:

«Smerte er demoraliserende, og dere er ikke alene.»

Ifølge Norsk Helseinformatikk er Ehlers-Danlos' syndrom den hyppigst forekommende arvelige bindevevssykdommen, og den og kan forveksles med kjente lidelser i muskel- og skjelettsystemet.

Defekter i kollagenfibre kan føre til så vel hyperelastisitet som skjørhet av bindevev, noe som blant annet kan gi leddproblemer, brokk og sprekkdannelser av blodkar og andre organer, skriver NHI på sine nettsider.

Under posten har over 16.000 kommentert. Mange takker 43-åringen for at hun er så ærlig. I skrivende stund har nærmere 90.000 trykket «liker» på innlegget.

Veien fra hjembyen Adelaide i Australia til USA og Los Angeles var lang og trøblete for Sia, før hun i 2014 slo gjennom for fullt verden over med albumet «1000 Forms of Fear» og singlen «Chandelier».

Den folkesky og tilbakeholdne stjernen har de senere årene gjort et nummer av å skjule ansiktet sitt for offentligheten. Da hun gjestet talkshowet til Fredrik Skavlan for fem år siden, satt hun med ryggen til mens han intervjuet henne. Se klipp under:

