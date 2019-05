PLATEKLARE: Big Thief. Foto: 4AD/Promo

Plateanmeldelse – Big Thief – «U.F.O.F.»: Kjærlige tyver

Brooklyns mest fremadstormende indiekvartett gir vårmelankolien vinger.

Big Thief er et av disse bandene som vokser seg litt større – og litt bedre – hvor hvert album.

Med et bein plassert i vàr folk og det andre i egenrådig, gitarsterk indiepop har de allerede meislet seg ut et eget rom i en tettbefolket sjanger, og dette pussig titulerte tredjealbumet – der den siste F-en i tittelen står for «friend», etter eget sigende – strammer grepet ytterligere.

I begivenhetenes sentrum befinner gitarist, sanger og hovedlåtskriver Adrianne Lenker seg. Hun synger lavmælt, nærmest hviskende, med en vokal tilstedeværelse som låner tyngde til det minste utpust. I tillegg er hun en distinkt og særegen gitarist.

Men det er melodiene og tekstene som gjør at Lenker for alvor stikker seg ut blant røkla. Tvilen og ambivalensen som preger vår moderne eksistens males ut i vellydende små snapshots og usentimentale miniatyrbiografier («Betsy», «Jenni»).

Det er noe uvørent og falleferdig over deler av «U.F.O.F.». Albumet er spilt inn på en låve i en rural del av Washington, og resultatet låter nært og tettknadd på den gode måten.

Åpningssporet «Contact» er et ypperlig eksempel: En innsmigrende start bygges gradvis ut, før låten bryter sammen i Crazy Horse-klingende kakofoni mot slutten. Et enslig feilskjær noteres med «Cattails», som høres mer ut som en uferdig demo enn en ferdig produksjon.

Fans av Radiohead, Bon Iver, The National og annen smart, emosjonelt rik pop er herved advart: Big Thief har kommet for å stjele hjertet ditt.

BESTE LÅT: «Open Desert»

Publisert: 02.05.19 kl. 15:19