Marie Fredriksson etterlater seg over 50 millioner kroner

Ektemannen Mikael Bolyos arver alt etter at Roxette-ikonet gikk bort.

Nå nettopp

Den svenske artisten gikk bort i desember som følge av en hjernesvulst. Hun ble 61 år gammel.

Nå er booppgjøret sendt den svenske Skatteetaten, og ifølge det er det Fredrikssons ektemann Mikael Bolyos (62) som arver alt, melder Aftonbladet. Ifølge testamentet har Bolyos full disponeringsrett over arven, og kan helt eller delvis avstå arv til fordel for parets to barn, datteren Josefin (26) og sønnen Oscar (23).

Avisen skriver at artistens samlede midler utgjorde drøyt 64 millioner svenske kroner, mens samlet gjeld var på rundt 14 millioner. Dermed blir netto arv i overkant av 50 millioner svenske kroner, noe som for tiden utgjør omtrent samme sum i norske kroner.

Blant verdiene er eiendommer i Danderyd i Stockholm taksert til drøyt 23 millioner og aksjer i blant annet Amelia Music AB verdt rundt 27 millioner.

Aftonbladet har kontaktet familien via manager Marie Dimberg, som sier de ikke har noen kommentar til saken.

Marie Fredriksson var soloartist før hun ble med i popduoen Roxette. De ble dannet i 1986 og har solgt over 80 millioner plater i hele verden. Deres store internasjonale gjennombrudd kom med «The Look» som toppet Billboard Hot 100-listen i 1989. I 1990 fikk de også kjempesuksess med «It Must Have Been Love» etter at en ny versjon av låten var med på filmmusikken til «Pretty Woman».

KONGELIG: Marie Fredriksson opptrådte på festkonserten i anledning bryllupet mellom kronprinsesse Victoria og Daniel Westling i 2010. Foto: Anders Wiklund / TT NYHETSBYRÅN

I 2002 ble Marie Fredriksson rammet av en hjernesvulst, og legene ga henne ett år igjen å leve. I soloalbumet som kom i 2004, sang Fredriksson om sine opplevelser fra perioden hun fikk strålebehandling.

I 2009 var hun frisk igjen, og mellom 2010 og 2016 gjennomførte Roxette flere turneer rundt om i verden, de spilte blant annet i Norge i 2015. Hun gjorde også et nytt soloprosjekt i 2013.

Men i 2016 varslet hun at på grunn av ettervirkninger av sykdommen orket hun ikke lenger å holde konserter eller spille inn nye album med Roxette. Dermed ble en stor sommerturné som var planlagt innstilt.

Publisert: 10.03.20 kl. 16:24

