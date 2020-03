SELFIE: Hanne Sørvaag hjemme i Oslo-leiligheten. Foto: PRIVAT

Hanne Sørvaag: – Rart å fylle ut NAV-skjema

For første gang har popstjernen Hanne Sørvaag (40) tatt kontakt med NAV. Det var lettere enn fryktet.

Hun ble i likhet med de fleste andre artister nærmest arbeidsløs over natten. Coronaviruset satte bråstopp midtveis i vårturneen «Meg og Dolly».

– Jeg har jobbet med dette i over et år og gledet meg veldig. Nå må alt skyves på, så høstturneen blir lenger og mer tettpakket enn planlagt. Men egentlig er jeg overrasket over at jeg takler det så bra som jeg gjør, sier hun til VG.

Da viruset først bredte om seg, ble hun nemlig veldig redd for konsekvensene.

– Ryktene om at alt måtte avlyses, var jo veldig ubehagelige. Når det faktisk ble akkurat sånn, så fikk jeg en slags ro midt oppe i det hele.

Sørvaag mener at hun med sine 20 års bransjeerfaring med opp- og nedturer er godt rustet. Selv om krisen man nå befinner seg i, er ekstraordinær, har Sørvaag opplevd å måtte skrinlegge konserter tidligere, på grunn av alt fra konkursslåtte arrangører til dårlig vær.

– Ting som er helt utenfor min kontroll, har jeg lært meg å leve med. Men det er klart at når jeg nå plutselig også fikk en avlysing 5. mai, så skaper det en viss uro. Jeg hadde håpet at dette skulle være over i løpet av april.

For aller første gang har Sørvaag måttet stifte bekjentskap med NAV. Det er noe hun for enhver pris har unngått tidligere.

– Selv om jeg sikkert har hatt god grunn til å be om hjelp, sier sangeren og forteller om perioder da hun knapt har hatt penger til å klare seg fra dag til dag.

– Så jeg har god trening i kriser.

– Hvorfor har du vært så motvillig?

– Jeg har bare ikke hatt lyst til å kontakte NAV. Det betydde liksom noe, kanskje at ting ikke gikk bra, og at jeg måtte krype til korset på en måte. Bare det å gå inn på NAVs sider og fylle ut et skjema var rart, innrømmer hun.

Sørvaag måtte minne seg på at dette er noe hele Norge står i nå. Hun mener også det er godt løst ved at man kan kontakte NAV over nettet.

– Likevel er det noe med å gå inn og se alle disse formuleringene, ikke minst om at ting er på ubestemt tid. Så ja, det var litt ubehagelig, men ikke så ubehagelig som jeg hadde trodd det skulle bli. Når sant skal sies, så har jeg ikke fått svar på søknaden min ennå, så jeg vet jo ikke hvor greit det går herfra og fremover.

Sørvaag er eget aksjeselskap og kan derfor permittere seg selv og slippe å betale arbeidsgiveravgift. Det har myndighetene bestemt.

– Når jeg har strevd tidligere, er alt bare blitt avskrevet som tap, så jeg er glad for denne ordningen vi har fått nå. I dag er jeg uansett bedre stilt enn tidligere, for jeg har litt mer å gå på økonomisk, sier 40-åringen, som påpeker at hun har flere ben å stå på, ikke minst som låtskriver.

Sørvaag mener at det Norge midt oppe i alle coronaakonsekvenser, også høster fine erfaringer.

– Folk har måttet gå i seg selv og møte skyggene sine. Kjenne på hva som er viktig.

Særlig positivt synes hun det er at mange yrkesgrupper nå får den anerkjennelsen de fortjener, som lærere og barnehagepersonell. Sørvaag tror at det skaper økt forståelse når alle nå befinner seg i samme båt.

– Alle de som står på ekstra nå, blir anerkjent, så mye godt har kommet ut av dette også.

Sørvaag har ofte følt at det er lite sympati å få dersom hun selv har støtt på motgang i karrieren.

– Jeg har ofte fått høre at jeg som lever av drømmen min, ikke kan klage. Men i disse dager er det plutselig litt medfølelse å få. Når folk ser at festivaler og konserter avlyses, så innser de at også musikere har sin verdi, sier hun og ler.

Sørvaag tar nå én dag om gangen og bruker gladelig sin tid på å handle inn mat og varer for naboer og venner som av ulike årsaker ikke kan forlate hjemmene sine.

– Der sto i en bok jeg leste nylig at man i en flokk alltid tenker på flokkens beste først. Det gir mening, og mening er det vi trenger for å gå videre i utrygge tider.

Artisten roser også sin egen bransje for å tenke alternativt i form av ulike digitale opptredener.

– På den måten både får og gir man oppmuntring, så man ikke bare går seg vill hjemme hos seg selv. Det er ikke bare-bare å bo alene og bi overlatt til sine egne tanker i så langt tid.

Selv har hun postet et studioklipp der hun fremfører sin versjon av en av Dolly Partons største hiter, «Jolene».

