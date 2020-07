SAMARBEIDER: Kygo (28) og Tina Turner (80). Foto: Sony Music

Kygo og Tina Turner snytt for Billboard-plassering

Kygo-remiksen av Turners klassiker ser ikke ut til å nå høydene han nådde med Whitney Houston i 2019.

Kyrre Gørvell-Dahll har gjort det til noe av en spesialitet å remikse åttitallsslagere.

Hans vri på Marvin Gayes «Sexual Healing» var med på å gjøre ham berømt. a-ha lot ham ta for seg «Take On Me» da han var blitt berømt.

Og i 2019 fikk Kygo en av sine største hits til nå, etter å ha skrudd på Whitney Houstons coverversjon av Steve Winwoods «Higher Love».

Halvannen uke tilbake slapp han en ny versjon av Tina Turners «What’s Love Got To Do With It» – hennes største solohit, fra 1984, Turners eneste nummer én-hit i USA som soloartist.

Bobler

Nå har Kygo-remiksen fått sine første listeplasseringer. Og i USA er den nummer én – men ikke på den offisielle hitlisten, Billboard Hot 100.

Den topper derimot Billboards «bubbling under»-liste. Hvilket vil si at «What’s Love Got To Do With It» er ukens mest populære sang i USA som ikke går inn på hitlisten.

Ifølge Billboard er Kygo/Turner-singelen ukens nest mest solgte låt, etter DJ Khaled/Drake-samarbeidet «Popstar».

Som regel trengs det imidlertid både tung strømming og mye radiospilling for å nå høyt på Hot 100.

På denne tiden i fjor gikk «Higher Love» til 63. plass på Hot 100. Whitney-remiksen gjorde det skarpere i Europa, og nådde blant annet en respektabel annenplass på den britiske singellisten.

På samme liste debuterte «What’s Love Got To Do With It» på 40. plass sist fredag. Det ble Turners første nye topp 40-hit i Storbritannia siden 2004.

Synker på Spotify

Den nye singelen kan ellers vise til fjerdeplass på VG-lista, sjetteplass i Sveits, syvende i Sverige og åttende i New Zealand, samt 26. plass i Tyskland og 39. i Belgia.

På Spotifys globale, daglig oppdaterte liste synker sangen som en stein. I skrivende stund ligger den på 162. plass, etter å ha startet på 47. rett etter slipp.

Det er imidlertid verdt å merke seg at Kygos samarbeid med Whitney Houston brukte tid på å vokse seg stor. «Higher Love» passerte nylig 400 millioner avspillinger på Spotify.

Kygos mest populære låt på samme tjeneste akkurat nå er singelen «Lose Somebody», et samarbeid med det amerikanske popbandet OneRepublic. Den nådde 88. plass på Billboard Hot 100.

