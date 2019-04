NYTT ALBUM: Kim Larsen døde i fjor høst. Her er han på Operataket i Oslo i 2012. Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Albumanmeldelse Kim Larsen - «Sange fra første sal»: Danske tilstander

Kim Larsen hilser heller ikke fra den andre siden som alle andre.

Kim Larsen var ikke en mann av de voldsomme høytsvevende visjoner. Selv ikke på slutten av livet.

Selv ikke når man nesten har vedtatt at alle plateinnspillende artister skal gjøre et siste, stort krafttak i avrundingen. Som David Bowie, Leonard Cohen, Warren Zevon. Alle tre var innom karrieretoppen på sine avsluttende utgivelser. Samtlige fokuserte, på sitt vis, på liv og død.

Kim Larsen sitt, selvsagt sjokklanserte, posthume album er avsluttet bare få uker før han ikke lenger var blant oss. Hoveddelen er ti låter spilt inn med sønnen Hjalmar og manageren Jørn, i stua bak verandaen på omslagsbildet. Som altså er i andre etasje.

«Sal» er dansk for etasje, men siden første etasje er stuesal på dansk, synges dette fra andre etasje etter norsk standard. Så kan selv velge om man vil se dette i sammenheng med Roy Anderssons «Sånger från andra våningen», 2001-albumet «Sange fra glemmebogen» eller åpningsteksten i Larsens «Hvad gør vi nu, lille du». Der hovedpersonen som kjent kommer til verden på femte sal.

Hans siste album er i alle fall spilt inn etter slags dogmeprinsipp om å kun godkjenne én innspilling per låt, og samtidig ha et passe minimalistisk arrangement. Primært akustisk gitar, trommemaskin og et piano her og der.

Ikke helt en studioinnspilling, men heller ikke en demoskisse for noe som kunne blitt noe mer. Sammenlignet med de siste utgivelsene sammen med Kjukken er resultatet befriende forfriskende i sin mangel på produksjon. Miksen er noe ujevn og bærer preg av å ikke helt klare å balansere gitar og vokal godt. Låt-tilfanget er på sitt sedvanlige mangfoldige.

Overgangen fra historien om å lese Baudelaire og Rimbaud på ungdomssklubb, via politiske og samfunnsdype betraktninger rundt en frakk til platas kanskje mest levende låt: «Dagens Mand». Som prøver å hylle kvinnene som «Dagens mand» og at de er fri fra «tissemandens tyranni».

Det var da også en måte å si det på.

Den gamle «hankat» synger som om morgendagen er nok en dag, og ikke den siste.

For i motsetning til de store dramaturgene nevnt tidligere i teksten: «Sanger fra første sal» er akkurat så nedpå som Larsen tenker selv: En helskrevet, jevnt over helhetlig og passe nytenkende låtsamling.

Ikke før de to siste sporene, spilt inn på et hotellrom i august i fjor (Larsen døde 30. september 2018), kan man ane at det er et drag av noe som går mot en avslutning. Der har han heller ikke skrevet teksten selv, men tolket to danske diktere. Det lages ikke så mange slike lenger.

Men det ble ikke laget så mange av Kim Melius Flyvholm Larsen heller.

Nå har vi faktisk ingen igjen.

BESTE LÅT: «Brønsøj-Husum Ungdomsklub»

