TELEFONFRITT: Den amerikanske arrangøren begrunner det blant annet slik: «Øynene åpner seg litt mer og sansene våre er litt skarpere når vi mister den teknologiske krykken vi har blitt vant til»

Derfor er det telefonforbud på Bob Dylan-konsert

Søndag kommer Bob Dylan til Norge og Oslo Spektrum. Men hverken telefoner, kameraer eller smartklokker er tillatt å bruke under konserten. De må legges i en spesiell låst og sikret veske som alle får utdelt ved inngangen.

Publisert: Nå nettopp

– Mange er positive til en mobilfri opplevelse som dette.

Det sier markedssjef Elise Løssfelt i Live Nation til VG.

– Dette er et såkalt «telefonfritt show», sier Løssfelt videre.

Søndag kommer Bob Dylan kommer til Norge og Oslo Spektrum med «The Rough and Rowdy Ways World Tour», som hadde premiere i USA i november i fjor.

– Det er artisten og de som arrangerer turneen som har bestemt at dette skal være et telefonfritt show, sier Løssfelt.

Den amerikanske arrangøren av turneen begrunner avgjørelsen om et telefonfritt show blant annet slik:

«Etter å ha skapt denne telefonfrie opplevelsen på nylige turneer, tror vi det skaper en bedre opplevelse for alle som er til stede. Øynene åpner seg litt mer og sansene våre er litt skarpere når vi mister den teknologiske krykken vi har blitt vant til».

– Dette er første gangen vi har opplevd noe lignende og det var en veldig spesiell opplevelse, skrev amerikanske Variety i sin anmeldelse av konserten i Los Angeles i juni.

Den norske arrangøren opplyser at den amerianke arrangøren av turneen har engasjert telefonselskapet Yondr til å ta seg av denne delen av konsertopplevelsen.

De vil hjelpe publikum med å legge telefonen, kameraer eller smartklokker i en liten låst og sikret veske spesielt utviklet for dette formålet. Her kan du lese mer om hvordan denne vesken fungerer.

– Men publikum skal selv ta vare på vesken under konserten, presiserer Løssfelt.

Hun opplyser videre at dersom det oppstår en situasjon hvor noen i publikum skulle ha behov for tilgang til telefonen sin kan man få låst opp vesken når som helst ved å gå til et dedikert og skiltet område, beregnet for telefonbruk – hvor man vil få hjelp til å låse opp vesken.

Medisinske unntak gjøres for de som er avhengig av telefonen for behandling.