HAR SATT ADVOKAT PÅ SAKEN: Terje Tysland (t.v.) og Åge Aleksandersen.

Åge Aleksandersen og Terje Tysland truer med søksmål mot plateselskapet Warner: − De har blitt lurt

Trønderrock-legendene krever kompensasjon for rettigheter som strekker seg helt tilbake til årtusenskiftet – blant annet for musikken som gjorde stjerner av dem på åttitallet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi har holdt på nå i år etter år, sier Tysland til VG om konflikten mellom artistene og plateselskapet.

– Vi må få satt et punktum her. Vi kan ikke holde på slik resten av livet. Vi begynner å bli voksne folk, sier den nå 71 år gamle artisten til VG.

Åge Aleksandersen (73) bekrefter overfor VG at han sammen med Tysland går til retten dersom de ikke kommer til en snarlig enighet med Warner Music.

Via advokatfirmaet Thommessen har de nå sendt Warner et søksmålsvarsel.

– Artistene krever enerett til katalogene sine, og de mener at den eneretten har de egentlig hatt hele tiden, sier artistenes rådgiver, Sæmund Fiskvik.

– De mener at det at de ikke har visst om dette ikke spiller noen rolle, fordi de har blitt lurt, ført bak lyset. De mener at dette er blitt utnyttet bak deres rygg og søker erstatning for det.

Leif O. Ribe, daglig leder i Warner Music, er forelagt kritikken i denne saken, men ønsker ikke å kommentere den.

– Har spurt i seks år

Artistene og selskapet krangler om musikken som løftet trønderrockerne til nasjonalskattnivå på åttitallet: Aleksandersen-låter som «Levva livet» og «Lys og varme», Tysland-slagere som «Heile livet» og «Gutta på by’n».

Disse ble den gang gitt ut av et plateselskap titulert Plateselskapet.

Rettighetskonflikten starter med et konkursoppgjør fra 1993, etter at Plateselskapet gikk over ende.

Selskapet ble drevet av Gunnar Hordvik, en av trønderrockens viktigste bakmenn. Han døde i en ulykke i 2005.

Stridens kjerne er hvorvidt Hordvik faktisk tilegnet seg rettighetene til musikken etter konkursen i 1993.

Tysland er overbevist om at Hordvik ikke gjorde det.

– Det er ingen som bestrider at det aldri noen gang har blitt overdratt rettigheter fra oss. Og da er jo rettighetene våre, mener han.

TRØNDERROCK-BAKMANN: Gunnar Hordvik, her avbildet i 1996.

Hordvik fortsatte uansett å forvalte rettighetene i sitt neste plateselskap, Norske Gram, som blant annet også ga ut D.D.E. og solgte enorme mengder plater på nittitallet.

Flere videresalg av musikken fra Plateselskapet, inkludert Aleksandersens og Tyslands, endte til slutt hos Warner Music, ett av de tre store multinasjonale plateselskapene.

I 2016 tok Aleksandersen og Tysland – og Hans Rotmo, som ikke er med på søksmålsvarselet nå – kontakt med Warner om rettighetsspørsmålet.

Artistene var også da representert av Sæmund Fiskvik, i lang tid en av den norske platebransjens mektigste aktører, nå leder av produsentforeningen Nora (Norwegian Recording Artists).

– Vi har spurt i seks år om Warner kan dokumentere at Gunnar Hordvik kjøpte rettighetene av boet. Det kan de ikke, hevder Fiskvik.

«Katta i sekken»

Fiskvik, som ledet plateselskapsorganisasjonen IFPI i en årrekke, forklarer fordelingen av rettigheter mellom artister og plateselskap slik:

Begge parter har i utgangspunktet «enerett» til innspilte opptak, og via en platekontrakt vil som regel plateselskapet få retten til å kontrollere bruken av musikken.

Men dersom plateselskapet fordufter, for eksempel ved en konkurs som den ovennevnte i 1993, opphører kontrakten.

– Da gjenvinner artisten sin enerett, og dermed blir artisten sittende med enerett til utnyttelse av opptakene. Da sitter artistene med bilnøkkelen, og kan kjøre hvor de vil, sier Fiskvik.

– Det vanlige er at produsentrettighetene, altså plateselskapets rettigheter, selges fra boet, så kommer en ny eier inn. Men det skjedde ikke her.

RÅDGIVER: Sæmund Fiskvik, tidligere sjef for både IFPI og Spellemannprisen.

Hordvik videresolgte i 1997 de nå omstridte rettighetene til TV 2. Plateselskapet EMI kjøpte dem av TV 2 i 1999. EMI ble i 2013 innlemmet i Warner Music.

– EMI, og senere Warner, forventer man hundre prosent profesjonalitet av, hundre prosent aktsomhet ved kjøp. De må sjekke helt til bunns at de ikke kjøper «katta i sekken». Den jobben gjorde de ikke ordentlig, og det prøver de å forsvare nå, sier Fiskvik.

17 mill her og der

Deler av konflikten har det siste året blitt behandlet som sak hos byrået Gramo, som oppkrever vederlag på vegne av artister og plateselskaper fra radiostasjoner, kafeer, hoteller, butikker og andre som anvender innspilt musikk i offentlig fremføring.

Der har artistene fått medhold i flere runder. På forsommeren sendte Warner et søksmålsvarsel til Gramo. Deres advokat sa da til VG at det er Gramos saksbehandling de eventuelt tar til retten. Etter det VG kjenner til er saken på varsel-stadiet fortsatt.

– Det juridiske er det ikke noe tvil om. Vi har fått gjennomslag for dette i Gramo. Mens Warner på sin side bare bruker sin makt, og trenerer, sier Terje Tysland.

– Gjennom prosessen har vi blitt mer overbevist om at vi har gode kort på hånden, sier Fiskvik.

Den varslede rettsbehandlingen begrunner han blant annet med at inntekter for platesalg og strømming ikke ligger under Gramos jurisdiksjon.

ROCKEKONGE: Åge Aleksandersen i 1984, da han satte salgsrekord med albumet «Levva livet».

En annen sak som berører trønderrockerne:

De digitale rettighetene til musikken Gunnar Hordvik ga ut via Norske Gram, som inkluderer flere Aleksandersen- og Tysland-plater, var siden årtusenskiftet lisensiert ut fra Warner til et lite tomannsselskap ved navn Ergo Rettigheter.

Det har vært, og er fortsatt, et bransjemysterium hvorfor Ergo Rettigheter fikk forvalte musikken slik.

Men det var etter alt å dømme innbringende: I 2021 hadde Ergo en omsetningsøkning på over 17 millioner.

I samme regnskapsår hadde Warner Music oppført 17 millioner i utgifter til oppkjøp av rettigheter.

Ingen av partene ville kommentere summen, men bekreftet at overføring av rettighetene hadde funnet sted.

Tidlig i 2022 la Ergo Rettigheter ned driften, med betydelige midler å fordele mellom eierne.

I KJENT STIL: Terje Tysland på Spellemannprisen i 1986.

Fiskvik ønsker ikke å oppgi hva slags erstatningsbeløp Aleksandersen og Tysland ønsker seg fra Warner.

– Ergo Rettigheter fikk etter min mening et overraskende høyt tall, sier Fiskvik, som lover at de vil se nøye også på denne saken.

– Vi ser tallet 17 millioner to ganger, og synes det er veldig interessant.

Ifølge Fiskvik har det sittet langt inne for artistene å varsle rettslige skritt overfor Warner.

– Det er en stor risiko å gå til rettssak, men det er tapt store penger her, sier han.

– Vi snakker om godt voksne menns pensjon, og arven til deres barn.