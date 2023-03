SUPERGRUPPE: Boygenius overbeviser på debutalbumet.

Plateanmeldelse: Boygenius – «The Record»: Jenteheving

Skulle du ønske Taylor Swift var litt mer som Girl In Red? Si hei til din nye favorittrio.

De amerikanske sangerne og låtskriverne Julien Baker, Lucy Dacus og (ikke minst) Phoebe Bridgers har allerede bygd seg opp betydelige fanbaser i hjemlandet med melodisk indiepop som trekker veksler på folk og punk – gjerne samtidig.

Når trioen samler seg som «supergruppen» Boygenius, kunne det lett blitt et «overskuddsprosjekt» med akutt manko på, eh, overskudd, slik denne typen prosjekter gjerne ender opp med å bli. Det motbeviste de imidlertid allerede med sin selvtitulerte debut-EP i 2018.

Bandnavnet er i seg selv et ironisk nikk til ideen om at mannlige artister har vokst opp med å høre at de er genier fra babystadiet, og at de dermed flyter gjennom tilværelsen i en behagelig døs.

Denne problemstillingen føles langt fra like akutt her i Norge: De aller mest kritikerroste soloartistene her til lands, fra Susanne Sundfør og Jenny Hval til Sigrid og Girl In Red, har vel strengt tatt kun sin kvinnelighet til felles.

Sistnevnte er ikke en helt ueffen referanse for dette soniske universet. Det er heller ikke Taylor Swift.

Dacus, Bridgers og Baker skinner alle gjennom som individuelle vokalister, gitarister og låtskrivere på debutalbumet «The Record», men som Boygenius har de funnet en kollektiv gullåre der skarpe tekster svøpt i sex, skam og søsterskap møter uimotståelige melodier.

Det altfor korte åpningssporet «Without You Without Them» høres ut som en nyutgravd perle fra Den Amerikanske Sangboken, men påfølgende «$20» – en kontant og smart powerpop-karamell i Wilco-tradisjonen, med Julien Baker bak rattet – plasserer prosjektet myndig i et nåtidig gitarrock-landskap. Veltitulerte «Satanist» styrer fuzz og feedback opp enda noen hakk.

Phoebe Bridgers står for de mest umiddelbare pop-øyeblikkene («Emily, I’m Sorry», «Not Strong Enough»), mens Lucy Dacus’ myke «We’re in Love» og Bakers frenetiske «Anti-Curse» viser fram trioens betydelige stilistiske spennvidde.

Prisen for beste vers går imidlertid til Dacus på «Leonard Cohen»:

Leonard Cohen once said, «There's a crack in everything

That's how the light gets in»

And I am not an old man having an existential crisis

At a Buddhist monastery writing horny poetry

But I agree

Boygenius er ikke bare en av de beste supergruppene siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt endelig fikk slått sine pjalter sammen i 1987. Det er et levedyktig band som med dette skrur forventningene til neste utspill opp til urimelige høyder.

BESTE LÅT: «$20»